زندیه وکیلی: بیش از ۷۳ واحد دانشگاهی در مرکزی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در نشست با نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی از استانهای مهم صنعتی کشور است و در صورت آغاز هرگونه نوسازی و تحول در بخش صنعت، این روند باید از استانهایی با ظرفیتهای صنعتی بالا آغاز شود.
وی افزود: موضوعاتی همچون مدیریت مصرف انرژی، کاهش آلایندگیها و توجه به الزامات زیستمحیطی در سطح ملی و جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار شده و تحقق توسعه پایدار بدون اتکا به دانش، فناوری و نوآوری امکانپذیر نیست.
زندیه وکیلی تصریح کرد: نهاد مالی حمایت از شرکتهای دانشبنیان استان مرکزی که پیشتر فعال و سپس غیرفعال شده بود، مجدد احیا میشود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالان این نشست با تسهیلات و حمایتهای پیشبینیشده آشنا شدند و لازم است دستگاههای اجرایی استان بهرهگیری از این فرصتها را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی در دوره پیشرو گامهای مهم و مؤثری در جهت تقویت زیستبوم نوآوری و توسعه فعالیتهای دانشبنیان برخواهد داشت.
وی افزود: مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی استان مرکزی نیروی انسانی نخبه و سرمایههای علمی آن است که طی دو قرن گذشته نقشآفرینیهای مهمی در سطح ملی داشتهاند.
زندیه وکیلی بیان کرد: وجود صنایعی همچون ماشینسازی اراک، آذرآب، صنایع ریلی و آلومینیوم جایگاه ویژهای به استان مرکزی در اقتصاد کشور بخشیده است.
وی گفت: استان مرکزی دارای زنجیره کامل تولید آلومینیوم در کشور است و بخش عمده دانش فنی این صنعت در اراک متمرکز شده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: از ۴ هزار و ۴۰۰ مفاخر ثبتشده کشور، حدود یکهزار و ۱۰۰ نفر متعلق به استان مرکزی هستند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۳ واحد دانشگاهی در استان فعال است افزود: استان مرکزی از استانهای پیشرو در علم و فناوری است و تحول ملی در این حوزه بدون نقشآفرینی آن محقق نخواهد شد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: صنایع بزرگ استان مرکزی از جمله ماشینسازی، علاوه بر تولید، از توان طراحی و اجرای کامل واحدهای صنعتی و تجهیزات پیچیده برخوردارند.
وی افزود: با توجه به پیوند صنعت و دانش در استان، تنها پرواز فعال فرودگاه اراک به مقصد عسلویه بهصورت هفتگی برقرار است که نشاندهنده نقش استان در پشتیبانی از صنایع راهبردی کشور است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: تحقق دستاوردهای کشور در حوزه علم، صنعت و فناوری با اتکا به ظرفیتهای انسانی و صنعتی استان مرکزی پیوند دارد و این استان از پایههای اصلی توسعه علمی و صنعتی ایران به شمار میرود.
آلودگی هوای اراک و شازند از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان است
استاندار مرکزی با اشاره به مسائل زیستمحیطی استان گفت: آلودگی هوای اراک و شازند از مهمترین چالشهای پیشروی استان محسوب میشود که بخش قابل توجهی از آن ناشی از فعالیتهای صنعتی و مصرف سوخت مازوت در نیروگاهها است.
وی افزود: این موضوع بهطور مستمر در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و پیگیریهای لازم برای کاهش آثار و پیامدهای آن در حال انجام است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: از نخبگان و متخصصان کشور دعوت شده است تا در ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش آلودگی هوا مشارکت کنند و این روند با هدف بهبود شرایط زیستمحیطی استان ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: استان مرکزی یکی از قطبهای اصلی تولید دارو در کشور به شمار میرود و بخشی از داروهای خاص و مواد مؤثره دارویی برای نخستینبار در این استان تولید شده است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در حوزه داروهای مهم از جمله داروهای مرتبط با درمان سرطان نیز تولیدات برای نخستینبار در استان مرکزی انجام شده و شرکتهای فعال این بخش بدون اتکا به حمایتهای بیرونی توانستهاند مسیر توسعه و تثبیت فعالیت خود را طی کنند.
وی افزود: توسعه صنعت دارو در استان بر پایه توان علمی و فناورانه شکل گرفته و ظرفیتهای دانشبنیان نقش مهمی در ارتقای این بخش ایفا کردهاند.
