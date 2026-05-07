به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست با نخبگان استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی در حوزه‌های مختلف، همواره در پیشبرد اهداف ملی سهم مؤثری داشته است.

وی افزود: بیش از یک‌هزار واحد صنعتی در استان فعال بوده و حضور ۲۲ گروه صنعتی متنوع، ساختاری جامع و کم‌نظیر را در حوزه تولید و صنعت در کشور شکل داده است.

ابراهیمی تصریح کرد: استان مرکزی تنها ۲ درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرد اما از مناطق مهم و اثرگذار در تولید و فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه ادامه داد: دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده در این برنامه، مستلزم تحقق سه درصد از مسیر بهره‌وری است و در این میان، توسعه فناوری و نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت اساسی دارد.

ابراهیمی تاکید کرد: نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در هدایت زیست‌بوم نوآوری کشور بسیار حائز اهمیت است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این مجموعه با پشتیبانی از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان می‌تواند بستر لازم برای حرکت اقتصاد کشور به سمت دانش‌محوری را فراهم کند.

وی بیان کرد: تداوم فعالیت و رقابت‌پذیری صنایع بزرگ همچون آذرآب و آلومینیوم، بدون نوسازی فناوری و بهره‌گیری از دانش روز امکان‌پذیر نیست و در این مسیر نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار تعیین‌کننده است.

ابراهیمی گفت: منابع صندوق‌های حمایتی و توجه ویژه در بودجه سال جاری می‌تواند زمینه تقویت بخش فناوری و رفع بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را فراهم کند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت و مجموعه‌های علمی و فناورانه قرار دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت دانش، زمینه ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و ارتقای توان تولیدی کشور بیش از پیش فراهم شود.