  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

جمالیان: صنایع و دانشگاه‌های مرکزی هنوز به نقطه اتصال نرسیده‌اند

جمالیان: صنایع و دانشگاه‌های مرکزی هنوز به نقطه اتصال نرسیده‌اند

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: بستر قانونی همکاری صنعت و دانشگاه‌های این استان‌ فراهم است اما هنوز به نقطه اتصال نرسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر،سید محمد جمالیان بعدازظهر پنجشنبه در نشست نخبگان استان مرکزی که روز پنجشنبه با حضور معاون علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری برگزار شد،،با اشاره به مشکلات اخیر واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه گفت: پایان دوره تنفس چهارماهه بازپرداخت تسهیلات، فشار قابل‌توجهی بر صنایع وارد کرده است و تمدید این مهلت می‌تواند نقش مؤثری در تداوم فعالیت تولیدکنندگان داشته باشد.

وی تاکید کرد: ظرفیت‌های صنعتی و نخبگانی استان مرکزی شرایط مناسبی برای توسعه همکاری‌های فناوری دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: با وجود اقدامات حمایتی انجام‌شده، همکاری دانشگاه‌ها با صنایع بزرگ هنوز به سطح مطلوب نرسیده و بی‌اعتمادی برخی واحدهای صنعتی مانع اصلی توسعه این ارتباط است.

جمالیان گفت: با وجود فراهم بودن ظرفیت‌ها و سازوکارهای قانونی و اجرایی برای تقویت همکاری میان صنعت و دانشگاه، مشارکت واحدهای صنعتی در عمل کافی نبوده و سهم دانشگاه‌ها در پروژه‌های مشترک صنعتی مرکزی همچنان ناچیز است و به نقطه اتصال نرسیده‌اند.

کد مطلب 6823089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها