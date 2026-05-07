به گزارش خبرنگار مهر،سید محمد جمالیان بعدازظهر پنجشنبه در نشست نخبگان استان مرکزی که روز پنجشنبه با حضور معاون علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری برگزار شد،،با اشاره به مشکلات اخیر واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه گفت: پایان دوره تنفس چهارماهه بازپرداخت تسهیلات، فشار قابل‌توجهی بر صنایع وارد کرده است و تمدید این مهلت می‌تواند نقش مؤثری در تداوم فعالیت تولیدکنندگان داشته باشد.

وی تاکید کرد: ظرفیت‌های صنعتی و نخبگانی استان مرکزی شرایط مناسبی برای توسعه همکاری‌های فناوری دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: با وجود اقدامات حمایتی انجام‌شده، همکاری دانشگاه‌ها با صنایع بزرگ هنوز به سطح مطلوب نرسیده و بی‌اعتمادی برخی واحدهای صنعتی مانع اصلی توسعه این ارتباط است.

جمالیان گفت: با وجود فراهم بودن ظرفیت‌ها و سازوکارهای قانونی و اجرایی برای تقویت همکاری میان صنعت و دانشگاه، مشارکت واحدهای صنعتی در عمل کافی نبوده و سهم دانشگاه‌ها در پروژه‌های مشترک صنعتی مرکزی همچنان ناچیز است و به نقطه اتصال نرسیده‌اند.