۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

سبزی: تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در ساوه ضروری است

ساوه-نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت:تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در ساوه برای افزایش هماهنگی و تسریع در روند تصمیم‌گیری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی ظهر پنجشنبه در همایش شوراهای اسلامی بخش مرکزی که در فرمانداری ساوه برگزار شد، بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و تاب‌آوری در میان مدیران تأکید کرد و گفت: مسئولان باید سطح تحمل و توان مدیریت خود را در مواجهه با مشکلات افزایش دهند و با تلاش، اخلاص و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به مسائل بخش کشاورزی از دستگاه‌ها خواست تعامل مؤثر و سازنده‌ای با کمیسیون کشاورزی داشته باشند تا روند بررسی خسارت‌ها و پیگیری اقدامات انجام‌شده با شفافیت بیشتر دنبال شود.

وی افزود:شوراهای اسلامی با وجود محدودیت‌های مالی، نقش کلیدی در اداره امور محلی دارند و خدمات آنان باید بر پایه صداقت، تعهد و پرهیز از کارهای نمایشی باشد.

حجت‌الاسلام سبزی با تاکید بر پرهیز تعدیل نیرو ار سوی واحدهای صنعتی گفت: برخی صنایع در رویدادهای اخیر دچار آسیب شده‌اند و نیازمند حمایت هستند، در مقابل، تعدادی از واحدها بدون وارد شدن خسارت جدی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند که این موضوع نیازمند بررسی و نظارت دقیق‌تر است.

وی اقدام اخیر دستگاه قضایی در خصوص توقیف اموال وطن فروشان را اقدامی مؤثر در مقابله با تخلفات توصیف کرد و گفت: برخورد با پرونده‌های غربگرا و وطن فروش باید با جدیت و در چهارچوب قانون دنبال شود تا اعتماد عمومی تقویت شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس همچنین خواستار فعال‌تر شدن جلسات صحن مجلس برای بررسی موضوعات اقتصادی و تسریع روند تصمیم‌گیری شد و پیشنهاد داد قرارگاه جنگ اقتصادی در سطح شهرستان تشکیل شود تا هماهنگی بین دستگاه‌ها و سرعت رسیدگی به مسائل افزایش یابد.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی تأکید کرد که اجرای سیاست‌های اقتصادی تنها با اتکا به ظرفیت‌های اداری ممکن نیست و باید از توان مردم، تشکل‌های مردمی، گروه‌های جهادی، شوراها و نخبگان محلی در قرارگاه جنگ اقتصادی بهره گرفته شود.

وی افزود:مشارکت مردمی در رصد وضعیت بازار، گزارش تخلفات، شناسایی نیازهای مناطق و ارائه پیشنهادهای کاربردی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت مشکلات اقتصادی داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی صحیح مصرف گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز باید به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر مدیریت دقیق انجام شود تا فشار کمتری بر زیرساخت‌ها وارد گردد و پایداری خدمات حفظ شود.

