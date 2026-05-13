به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد عسکری بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از یک مجتمع شیروگوشت در شهرستان ساوه اظهار کرد:اعتبارات قابل توجهی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و توسعه کشاورزی اختصاص یافته اما با وجود این ظرفیت‌ها، بخشی از منابع هنوز جذب نشده و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری برای بهره‌گیری از این اعتبارات اقدام کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در مسیر تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های اثرگذار جهان قرار دارد و نسخه عبور از جنگ اقتصادی و تحقق این هدف بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی کشور است.

عسکری با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه مسیر توسعه بخش کشاورزی به صورت جامع دیده شده و برای این حوزه در بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده است، بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب منابع و اجرای طرح‌ها اقدام کنند.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و در چنین شرایطی مدیران باید با خلاقیت و نوآوری برای حل مسائل اقدام کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به ظرفیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای توسعه پنل‌های خورشیدی در این بخش اعتبارات قابل توجهی پیش‌بینی شده که می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین برق واحدهای تولیدی را برطرف کند.

عسکری با اشاره به فعالیت این مجتمع تولیدی افزود: افزایش ظرفیت این مجموعه از حدود ۷۰۰ رأس به نزدیک ۱۲ هزار رأس نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی می‌توان به دستاوردهای قابل توجهی دست یافت.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی افزود: توانمندی‌های این استان قابل توجه است اما مهم آن است که این ظرفیت‌های بالقوه به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شود که بخشی از این موضوع به عملکرد مدیران استانی و بخشی نیز به سیاست‌گذاری‌های ملی بازمی‌گردد.

عسکری با تأکید بر توسعه کشت علوفه و ذرت علوفه‌ای در استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه امکان چند برداشت در سال وجود دارد و این موضوع می‌تواند بخشی از نیاز دامداری‌ها به نهاده‌های دامی را تأمین کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه کشت قراردادی و تعامل مستقیم میان دامداران و کشاورزان تأکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی می‌توانند از ابتدای فصل کشت با کشاورزان قرارداد ببندند و خرید محصولات را تضمین کنند تا هم کشاورزان منتفع شوند و هم زنجیره تولید تقویت شود.