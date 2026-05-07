به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی در حاشیه تجلیل از معلمان استانی در محل استانداری خراسان رضوی با اشاره به درخواستهای مکرر معلمان و دانشآموزان مشهد، اظهار کرد: با توجه به جایگاه فرهنگی و تمدنی مشهد، مذاکرات و بررسیهای لازم انجام شده و مقرر است برخی مدارس در روزهای جبرانی یا ایام آموزش علمی‑عملی، بهصورت محدود و با رعایت شرایط خاص فعال شوند.
فرماندار مشهد در بخش دیگر صحبتهای خود افزود: دولت وفاق ملی توجه جدی به مسائل رفاهی و حقوق و دستمزد معلمان دارد و در شورای اداری شهرستان نیز این موضوع پیگیری مستمر خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره پروژههای راکد آموزشی، گفت: همه ظرفیت شهرستان برای احیای پروژههای آموزش و پرورش به کار گرفته شده است. یکی از اقدامات مهم، تسریع در فرآیند ساخت مدارس با هماهنگی شهرداری و سازمان نوسازی مدارس است تا بتوانیم بهویژه در مرکز مشهد که با کمبود سرانه آموزشی مواجهیم، شاهد ساختوساز بیشتری باشیم.
حسینی دربارهٔ شهریهٔ سرویسهای مدارس نیز گفت: جلسهٔ تخصصی با حضور سازمان تاکسیرانی و اتحادیههای مربوط برگزار شده و فرآیندی برای بازگشت بخش عمدهای از شهریهها تعریف شده است. جزئیات این فرآیند از طریق رئیس تاکسیرانی مشهد قابل پیگیری است.
