معلمان نمونه شهرستان دیر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بعد از ظهر پنجشنبه در آیین اظهار کرد: در دنیای امروز که تحولات با شتاب زیادی در جریان است، اثرگذار بودن معلم بیش از گذشته اهمیت دارد و معلم نباید صرفاً انتقال‌دهنده اطلاعات باشد، بلکه باید هدایت‌گر مسیر یادگیری دانش‌آموزان باشد.



معصومه شهابی با تأکید بر ضرورت توجه به پیشکسوتان آموزش‌وپرورش افزود: در هفته معلم، در نقاط مختلف استان بوشهر بسیاری از پیشکسوتان شناسایی شدند و مورد دیدار و تجلیل قرار گرفتند و لازم است خاطرات، تجربیات و گفته‌های آنان در قالب کتابی مستند ثبت شود، چرا که بدنه آموزش‌وپرورش در همه شهرستان‌ها و مناطق، مدیون زحمات این افراد است.



وی با اشاره به ویژگی‌های ضروری یک معلم موفق بیان کرد: صبوری و امیدواری از مهم‌ترین ویژگی‌های معلم است؛ زیرا معلم صبور می‌تواند تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان را درک کند و متناسب با توانایی‌های آنان انتظار داشته باشد و معلم امیدوار نیز می‌تواند انگیزه تحصیلی را در دل دانش‌آموزان زنده نگه دارد.



شهابی ادامه داد: معلمان باید با توجه به تحولات نظام آموزشی و تغییرات دنیای امروز، چهار مؤلفه مهم بینش، کنش، روش و منش را در خود و دانش‌آموزان تقویت کنند، زیرا این عوامل زمینه‌ساز تبدیل شدن یک معلم معمولی به معلمی اثرگذار خواهد بود.





وی همچنین بر اهمیت تقویت تفکر نقادانه و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: خودآگاهی، جرأت‌ورزی، حل مسئله و توانایی برقراری ارتباط از جمله مهارت‌هایی است که امروز در میان دانش‌آموزان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. آموزش نباید محدود به حفظ مطالب و انتقال آن در آزمون‌ها باشد، بلکه آموخته‌ها باید در زندگی واقعی دانش‌آموز کاربرد عملی پیدا کند.



شهابی با اشاره به ظرفیت‌های پنهان دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و هنری افزود: حضور دانش‌آموزان در برنامه‌هایی مانند اجرای سرود و فعالیت‌های جمعی، موجب تقویت اعتماد به نفس آنان می‌شود و این فرصت را فراهم می‌کند تا توانمندی‌هایشان دیده شود.

به گفته وی، دانش‌آموزان نباید به‌صورت تک‌بعدی پرورش یابند، بلکه لازم است همه ابعاد شخصیتی، علمی، هنری و مهارتی آنان مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: باسواد بودن در دنیای امروز تنها به خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود، بلکه فرد باسواد کسی است که بتواند آموخته‌های خود را در زندگی واقعی به کار بگیرد و از مهارت‌های ارتباطی، مالی، اجتماعی و عملی نیز برخوردار باشد.



معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش فرهنگیان گفت: معلمان در شرایط سخت نیز سنگر آموزش را رها نکردند و با وجود محدودیت‌ها، آموزش را ادامه دادند. انتظار می‌رود حتی در روزهای پایانی سال تحصیلی نیز روند آموزش، مرور و جمع‌بندی مطالب تا زمان اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه یابد تا پایه‌های تحصیلی دانش‌آموزان دچار آسیب نشود.



شهابی همچنین با اشاره به سابقه حضور خود در شهرستان دیر گفت: نخستین سال خدمت خود را در دیر آغاز کرده‌ام و این شهرستان یکی از بهترین خاطرات دوران کاری‌ام را رقم زده است و در کنار پیشکسوتانی همچون آقای حجری، تجربه‌ها و آموخته‌های ارزشمندی کسب کرده‌ام.



وی در پایان با تبریک هفته معلم به فرهنگیان و آرزوی موفقیت برای آنان اظهار کرد: احترام به جایگاه معلم، از احترام متقابل میان خود فرهنگیان آغاز می‌شود و باید بیش از پیش قدر یکدیگر و پیشکسوتان این عرصه را دانست.