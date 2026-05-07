به گزارش خبرنگار مهر، گروه مردمی «هزار چراغ» با پشتیبانی حوزه هنری و مشارکت شهرداری منطقه ۸ تهران در تدارک یک هدیه است؛ هدیهای که قرار است به یک مادر شهید تقدیم شود. مادری که ۸ تن از اعضای خانوادهاش در جنگ رمضان و بر اثر تجاوز صهیونیآمریکایی شهید شدند.
این هدیه که یک تابلوی بزرگ نقاشی است و تدارک آن از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در ساختمان حوزه هنری تهران آغاز شده یک ویژگی بارز دارد؛ ۳۱۳ نفر از مردم در قالب یک حرکت جهادی در شکلگیری این تابلو نقشآفرینی میکنند.
روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت وقتی به ساختمان حوزه هنری تهران مراجعه کردیم، شاهد حضور افرادی از سنین مختلف بودیم که هر کدام در حال رنگآمیزی یک بوم نقاشی بود.
از کودک تا بزرگسال، از زن تا مرد، همه یک جا جمع شده بودند تا هر کدام نقشی در تدارک این هدیه ویژه به مادری شهید باشند که در یک لحظه با ۸ تن از عزیزانش وداع کرده است.
۳۱۳ نفر به نیت تعداد یاران امام زمان (عج) طی ۲ روز، روزی ۳ ساعت، گرد هم جمع شدند تا سهمی در خلق این هدیه معنوی داشته باشند؛ هدیهای که قرار است طی یک اجرای زنده، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت، در میدان هفت حوض تهران رونمایی و به مادر شهید اهدا شود.
