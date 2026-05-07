۹ نفر در تصادف پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ در گلپایگان مصدوم شدند

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۰۳ روز هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ حادثه برخورد دو خودروی پژو ۲۰۶ و پژو ۴۰۵ در محور گلپایگان به کوچری به مرکز اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: این حادثه ۹ مصدوم شامل سه مرد، سه زن و سه کودک بر جای گذاشت.

عابدی تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه مورد فوتی نداشت.