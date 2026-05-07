به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور یاسر خوانچه‌مهر سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان، سامان صادقی معاون فنی و عملیات، سلیمان مرادی سرپرست امور پایگاه‌ها، الهام دوراندیش مسئول اورژانس شهرستان بندرعباس، شیخ صالح پردل معتمد خیرین، یحیی کمالی نماینده خیرین چاهو، شیخ جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس و جمعی از اهالی روستای چاهو، پایگاه بین‌جاده‌ای و پد بالگرد اورژانس این روستا افتتاح شد.

یاسر خوانچه‌مهر در تشریح این خبر گفت: روستای چاهو در فاصله ۳۴ کیلومتری شهر بندرعباس قرار دارد و از محورهای پرتردد روستایی به‌شمار می‌رود. راه‌اندازی این پایگاه نقش بسزایی در کاهش زمان حضور اورژانس بر بالین مددجویان خواهد داشت.

وی افزود: این پایگاه در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۱۰۰ مترمربع، با مشارکت خیر سلامت چاهو و دانشگاه علوم پزشکی به بهره‌برداری رسیده است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: پد فرود بالگرد نیز در مجاورت پایگاه بین‌جاده‌ای چاهو و در مساحتی بالغ بر ۲۵۰۰ مترمربع، مطابق با استانداردهای اورژانس هوایی سازمان اورژانس کشور، با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال و به همت خیر سلامت احداث شده است تا امکان انتقال سریع بیماران نیازمند اعزام با بالگرد و دسترسی هرچه سریع‌تر مددجویان به خدمات فوریت‌های پزشکی فراهم شود.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه خیرین سلامت چاهو افزود: دغدغه اصلی این مرکز، بهره‌مندی سریع مددجویان در سطح استان از خدمات اورژانسی و کاهش زمان حضور اورژانس بر بالین بیماران و مصدومان است. بر همین اساس، تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت خیرین سلامت و با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان اورژانس کشور، زمینه افزایش تعداد پایگاه‌های اورژانس را فراهم کرده و در جهت ارتقای سطح خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی گام برداریم تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سلامت باشیم.