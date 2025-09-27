علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلنگ زنی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی در شهرهای اشترجان و ابریشم اظهار کرد: کلنگزنی پایگاه اشترجان با زیربنای ۳۰۰ مترمربع و پایگاه ابریشم با زیربنای ۲۰۰ مترمربع، به همت خیرین محترم و با همکاری و مساعدتهای شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و پیگیری مرکز اورژانس استان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان انجام گرفت.
وی خاطرنشان کرد: ارزش زمین پروژه اشترجان ۲۰ میلیارد ریال و هزینه اجرای آن حدود ۷۵ میلیارد ریال و در پایگاه ابریشم نیز ارزش زمین ۲۰ میلیارد ریال و هزینه اجرا بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان به راه اندازی پایگاه اورژانس شهر ابریشم در مکانی موقت اشاره کرد و افزود: یک دستگاه آمبولانس به همت خیر محترم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سازمان اورژانس کشور جهت اختصاص به پایگاه شهر ابریشم خریداری شده است که به محض فراهم شدن مقدمات و امکانات مورد نیاز، پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی شهرابریشم در مکان موقت تا تکمیل پروژه آغاز بکار خواهد کرد.
وی تصریح کرد: پایگاه اورژانس کلیشاد نیز در این شهرستان هماکنون در حال ساخت بوده و در مرحله نازککاری قرار دارد. با تکمیل این پروژه و راهاندازی پایگاههای اشترجان و ابریشم، تعداد پایگاههای اورژانس شهرستان فلاورجان به ۸ پایگاه افزایش خواهد یافت.
زمانپور با تأکید بر اهمیت این توسعه زیرساختی ابراز کرد: افزایش تعداد پایگاهها موجب کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، ارتقای کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی و افزایش رضایتمندی مردم شهرستان فلاورجان و مناطق مجاور خواهد شد. این اقدام نتیجه همکاری ارزشمند خیرین، مدیران محلی و حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
