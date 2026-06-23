کشف و قطع ۱۴ انشعاب غیرمجاز آب در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صاحب‌جمعی،بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، مقابله با برداشت‌های غیرقانونی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی، ۱۴ فقره انشعاب غیرمجاز آب در منطقه جیتو از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت شناسایی و قطع شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، دستور دادستان شهرستان و پیگیری واحدهای بهره‌برداری، حراست و حقوقی شرکت آب و فاضلاب انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پاکدشت با اشاره به پایش مستمر شبکه آبرسانی به‌ویژه در مناطق روستایی گفت: برخی باغ‌ویلاها با استفاده از انشعابات غیرمجاز، تانکرهای حجیم و استخرهای بزرگ، حجم قابل توجهی از آب شرب را مصرف می‌کنند که این موضوع به تضییع حقوق عمومی منجر می‌شود.

صاحب‌جمعی ادامه داد: با توجه به شرایط تنش آبی و محدودیت منابع موجود، برخورد با برداشت‌های غیرقانونی از شبکه توزیع آب با جدیت در دستور کار قرار دارد و در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی و قضایی استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هر میزان مصرف غیرمجاز آب، تأمین آب سایر شهروندان را با مشکل مواجه می‌کند و اجازه نخواهیم داد منافع شخصی برخی افراد، عدالت در توزیع آب را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پاکدشت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا مصارف غیرمتعارف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.