شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر شعار «جهاد کشاورزی تعطیل نیست»، اظهار کرد: از ابتدای سال جدید تا ۱۳ فروردین ماه امسال، بیش از ۳۱۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح استان شناسایی و برای تمامی آن‌ها اخطاریه صادر شده است.

وی با اشاره به اقدامات مستمر انجام شده در راستای اجرای قانون حوزه زمین و صیانت از اراضی کشاورزی، افزود: با هماهنگی اکیپ گشت حفاظت از اراضی (سامانه ۱۳۱)، علاوه بر صدور این ۳۱۶ مورد اخطاریه ساخت‌وساز غیرمجاز در کلیه شهرستان‌های تابعه استان، ۷۳ مورد نشست آموزشی و ترویجی نیز با حضور دهیاران از ابتدای سال جدید تا سیزدهم فروردین ماه برگزار شده است.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه با بیان اینکه زمین‌های کشاورزی سرمایه‌ای گران‌بها و ارزشمند برای آینده استان محسوب می‌شوند، تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه گشت حفاظت از اراضی، ضامن تامین امنیت غذایی و ثبات در تولید محصولات کشاورزی است و نقش مهمی در حفظ این ثروت‌های خدادادی دارد.

آشتاب با تاکید بر جدیت در برخورد با قانون‌شکنان، خاطرنشان کرد: روند برخورد با متخلفان همچنان با قاطعیت ادامه خواهد یافت؛ چرا که هرگونه مصادیق تغییر کاربری اراضی هیچ‌گونه توجیهی نداشته و دستگاه‌های ذی‌ربط هیچ‌گونه مسامحه‌ای با متخلفان نخواهند داشت.

وی در پایان یادآور شد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی، نه‌تنها یک وظیفه اداری و قانونی، بلکه رسالتی ملی برای تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار استان به شمار می‌رود. چنانچه اراضی تغییر کاربری یافته توسط متخلفین به حالت اولیه بازگردانده نشود، ضمن اعمال اخطار و جریمه، در صورت تکرار تخلف و اجرای حکم قلع‌وقمع، فرد متخلف جهت سیر دقیق مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.