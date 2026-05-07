رحمانی:تقویت زنجیره توزیع باید در دستور کار مدیران آذربایجان غربی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در جلسه تنظیم بازار با تشریح استراتژی اجرایی حفظ جریان پایدار فراوانی کالا در استان، گفت: تداوم و تشدید نظارت بر بازار، تسهیل واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی و تقویت زنجیره توزیع باید به صورت جدی در دستورکار مدیران دستگاههای متولی باشد.
وی با بیان اینکه مدیریت ارشد استان بر تأمین نیازهای سفره مردم از طریق ترکیب تولیدات داخلی و ظرفیتهای مرزی متمرکز است؛ افزود: دستگاههای متولی مکلف هستند با نگاهی ویژه به مزیت مرزی استان، روند ورود اقلام ضروری را تسهیل کنند.
رحمانی همچنین با اعلام اینکه موجودی کالا در فروشگاههای زنجیرهای بهصورت مستمر رصد میشود، خاطرنشان کرد: اقلامی نظیر روغن و برنج به میزان کافی تأمین و وارد شده و اقدامات اساسی برای واردات سایر کالاها از جمله تخممرغ نیز انجام گرفته که موجب تعدیل قیمتها در بازار خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت تشدید نظارتهای هوشمند نیز تأکید کرده و افزود: باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع با گرانفروشی، قیمتها برای مصرفکننده نهایی کنترل شود و تیمهای بازرسی ضمن رصد روزانه موجودی کالاهای وارداتی و داخلی، با هرگونه اختلال در نظام عرضه و تقاضا برخورد قانونی کنند.
رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه ظرفیتهای مرزی آذربایجانغربی باید در خدمت رفاه مردم قرار گیرد، اضافه کرد: تلاش ما بر این است که با بهرهگیری حداکثری از پتانسیلهای تجاری استان، آرامش در بازار و تأمین کالا تداوم یابد.
وی افزود: مدیران اجرایی باید با رویکردی جهادی در صحنه حضور داشته باشند تا مردم ثمره این نظارتها و تسهیلگریها را در معیشت روزانه خود احساس کنند.
