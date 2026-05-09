رحمانی: طرح های نیمه تمام طولانی مدت آذربایجان غربی اتمام یابد 

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، اظهار کرد: برخی پروژهها از جمله کریدور شمال به جنوب، ایواغلی به بازرگان، محور خوی - قطور - رازی، ارومیه_تبریز و برخی بیمارستانها طلسم توسعه استان هستند که باید سریعا به اتمام برسند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای معیشت کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: سهم عمده منابع استان باید صرف اشتغال و بهبود زندگی مردم شود و نباید هیچ شهروندی پشت درهای کمیسیونها و کمیتهها در انتظار بماند.
استاندار آذربایجانغربی از همافزایی بیسابقه میان ارکان دولت، دستگاههای قضایی، امنیتی و نظارتی در استان نیز قدردانی کرده و افزود: در شرایطی که سیاست دولت بر تفویض اختیار به استانهاست، باید امور جاری با روحیه جهادی در داخل استان گرهگشایی شود.
رحمانی با اشاره به نقش مرز در توسعه و جایگاه راهبردی آذربایجانغربی در امنیت غذایی کشور، اضافه کرد: در راستای کنترل بازار و مقابله با تبعات تورمی، واردات اقلام اساسی از طریق مرزهای استان آغاز شده و فعالسازی بیش از پیش بازارچههای مرزی و بهرهمندی مرزنشینان از این ظرفیت ضروری است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این جلسه افزود: تصمیمگیری شد برای استفاده حداکثری از ظرفیت منطقه آزاد ماکو با حذف تشریفات اداری زائد جهت واردات مستقیم انواع مواد اولیه برای تولید موافقت شود.
ناصر عتباتی با تاکید بر لزوم بهره برداری کامل از ظرفیتهای استان برای ورود کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، اظهار کرد: همه پای کار هستند تا از این ظرفیت، علاوه بر استان، کل کشور را پوشش دهیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی وضعیت دستگاه قضایی استان را فاجعه بارتر از خیلی از دستگاه های استان در حوزههای کمبود نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات اداری توصیف کرد و افزود: در بحث کمبود قاضی، با جذب کارآموزان در حال رسیدن به ثبات هستیم.
وی با اشاره به صدور احکام جایگزین حبس به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در سال گذشته، یادآورشد: امسال در بحث صدور احکام جایگزین حبس تمرکز بر آموزش و پرورش و علوم پزشکی خواهد بود.
