به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی عصر پنجشنبه در نشست بررسی برنامههای فرهنگی و هنری شهرستان بیجار اظهار کرد: حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان با تمام ظرفیت در کنار توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری شهرستان بیجار قرار دارد و برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی این منطقه تلاش خواهد کرد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان افزود: سردار شهید حاج بهرام حسینی مطلق از فرزندان پرافتخار و شهدای شاخص شهرستان بیجار است و تلاش میکنیم با همکاری هنرمندان برجسته کشور، بنیاد شهید و فرمانداری، یادمانی در شأن این شهید والامقام در بیجار احداث شود.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: توسعه فرهنگ و هنر در شهرستانها نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی است و حوزه هنری آمادگی دارد در این مسیر همکاری مستمر با مجموعه مدیریتی شهرستان داشته باشد.
در این نشست، موضوع توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری، اجرای رویدادهای فرهنگی و همچنین بهسازی زیرساختهای حوزه هنری و پردیس سینمایی آزادی بیجار مورد بررسی قرار گرفت.
