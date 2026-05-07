بازآفرینی هویت برند بانک گامی مؤثر در راستای ارتقای جایگاه بانک است

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این گردهمایی افزود: یکی از مسیرهای جدی برای ایجاد تحول در سازمان، حوزه روابط عمومی و بازاریابی است. سالها تعریف سنتی و مشخصی از این دو حوزه در سازمانها وجود داشت، اما امروزه این تعاریف دچار تحول شده و دیگر بازاریابی و روابط عمومی در قالبهای گذشته قابل تعریف نیستند.
روابط عمومی نقش مهمی در ایجاد انگیزه در کارکنان دارد
مدیرعامل بانک مسکن با طرح این پرسش که بازاریابی امروز در چه شرایطی باید فعالیت کند، تأکید کرد: هدف نهایی، جلب رضایت ذینفعان است و در این مسیر، شناخت دقیق محیط جدید و بهرهگیری از ابزارهای نوین بهویژه شبکههای اجتماعی، اهمیت زیادی دارد.
خورسندیان با اشاره به ذینفعان بانک مسکن گفت: بهعنوان یک سازمان بزرگ، ذینفعان متعددی داریم که نخستین آنها کارکنان بانک هستند. در این میان، روابط عمومی نقش مهمی در ایجاد انگیزه و روحیه در میان کارکنان ایفا میکند. ذینفع دوم، مشتریانی هستند که به شعب مراجعه میکنند و بخش قابل توجهی از تعامل با آنها در حوزه بازاریابی شکل میگیرد. همچنین در فضای جدید، استفاده از روشهای نوین و شبکههای اجتماعی برای گسترش ارتباط با این گروهها ضروری است.
وی ادامه داد: ذینفع سوم، نهادهای بالادستی از جمله بانک مرکزی هستند که باید بتوانیم پاسخگوی انتظارات و الزامات آنها نیز باشیم.
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر لزوم همافزایی میان بانک و گروه مالی تصریح کرد: همواره این توصیه وجود داشته که شبکه بانک مسکن نباید بهصورت جزیرهای عمل کند، بلکه باید تعامل و همافزایی علمی، منطقی و فرآیندی میان بانک و گروه مالی شکل بگیرد و این همافزایی در حوزه روابط عمومی و بازاریابی نیز تقویت شود.
اضافه برداشت از بانک مرکزی به صفر رسیده است
وی در ادامه با اشاره به کاهش ناترازی بانک به حدود ۶۰ همت افزود: بخش عمده این ناترازی ناشی از اضافهبرداشت از بانک مرکزی بود که اکنون این اضافهبرداشت به صفر رسیده است. وی با اشاره به برنامههای تحول در بانک مسکن اظهار داشت: برای تحقق تحول، ابتدا باید ناترازیها اصلاح انجام شود و پس از آن، بر بستر ایجادشده، مسیر توسعه را آغاز کنیم. در این راستا، بانک گامهای لازم را برداشته و ایدههای تحولی متعددی نیز وجود دارد که با فراهم شدن زیرساختها، قابلیت اجرا خواهند داشت.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به عملکرد این بانک در شرایط جنگ رمضان گفت: بانک مسکن در این شرایط نقشآفرینی مثبتی داشته و حدود ۲ همت برای اسکان موقت آسیب دیدگان جنگ تحمیلی در استانهای مختلف اختصاص داده است. وی افزود: در این جنگ، بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیدند که از این تعداد، حدود ۱۲۰۰ واحد بهطور کامل تخریب شدهاند. همچنین با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، فرآیند پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال نیز حدود ۱۶۰۰ نفر تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردهاند.
خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات، بر نقش مؤثر این حوزه در شکلدهی به ذهنیت جامعه تأکید کرد و گفت: روابط عمومیها نقش مهمی در بازتاب اقدامات امیدبخش و نمایش نقشآفرینی بانک دارند و باید بتوانند این دستاوردها را بهدرستی به تصویر بکشند. وی با تأکید بر ضرورت تلفیق روابط عمومی و بازاریابی افزود: این دو حوزه باید در کنار یکدیگر و بهصورت همافزا عمل کنند و امیدواریم با همتی که از فعالان این حوزه سراغ داریم، شاهد ارتقای هرچه بیشتر عملکرد آنها باشیم.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان به برخی اقدامات انجامشده در حوزه روابط عمومی اشاره کرد و گفت: راهاندازی مدیریت یکپارچه ارتباط با مشتریان، ایجاد مرکز پاسخگویی متمرکز و اجرای فرآیند هویتبخشی بصری از جمله اقدامات مهمی است که در این مدت در حوزه روابط عمومی بانک انجام شده است. وی همچنین به پیشبرد فرآیند ریبرندینگ و بازآفرینی هویت برند بانک اشاره کرد و این اقدامات را گامی موثر در راستای ارتقاء جایگاه بانک در افکار عمومی و تقویت ارتباط با مشتریان دانست.
بانک مسکن در ابتکاری نو و برای اولین بار نسبت به برگزاری گردهمایی مشترک روابط عمومی و بازاریابی به مدت دو روز اقدام کرد.در این گردهمایی شرکت کنندگان با مباحثی همچون سواد رسانه ای، مدیریت بحران در روابط عمومی،شیوه های نوین بازاریابی و .... آشنا شدند.در این گردهمایی همچنین از هویت بصری بانک و پوستر چهل و ششمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه رونمایی شد.
