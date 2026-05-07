علیرضا قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی، رصد میدانی و تیزبینی مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آستارا و همچنین همکاری مؤثر نیروهای انتظامی مستقر در ایست و بازرسی قلعه، چهار محموله چوب قاچاق از گونههای باارزش جنگلی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد این محمولهها در شهرستان مجاور قطع و بارگیری شده و قاچاقچیان قصد انتقال آنها به استان اردبیل را داشتند. به گفته قمی، در این رابطه چند متخلف شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
رئیس اداره منابع طبیعی آستارا ارزش تقریبی چوبهای مکشوفه را حدود یک میلیارد تومان اعلام کرد و این کشفیات را ضربهای سنگین به شبکههای سازمانیافته قاچاق چوب دانست.
قمی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان گفت: یگان حفاظت با تشدید گشتها، پایش مستمر مناطق حساس و کنترل هوشمند محورهای خروجی اجازه نخواهد داد سرمایههای طبیعی کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
وی نقش مردم را در صیانت از جنگلها مهم دانست و افزود: حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردمی امکانپذیر نیست و گزارشهای مردمی در پیشگیری از تخریب جنگلها بسیار اثرگذار است.
نظر شما