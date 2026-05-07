۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

کشف چهار محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در کمتر از یک ماه در آستارا

آستارا – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا از توقیف چهار محموله بزرگ چوب‌آلات قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان طی کمتر از یک ماه خبر داد.

علیرضا قمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی، رصد میدانی و تیزبینی مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آستارا و همچنین همکاری مؤثر نیروهای انتظامی مستقر در ایست و بازرسی قلعه، چهار محموله چوب قاچاق از گونه‌های باارزش جنگلی شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این محموله‌ها در شهرستان مجاور قطع و بارگیری شده و قاچاقچیان قصد انتقال آن‌ها به استان اردبیل را داشتند. به گفته قمی، در این رابطه چند متخلف شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی آستارا ارزش تقریبی چوب‌های مکشوفه را حدود یک میلیارد تومان اعلام کرد و این کشفیات را ضربه‌ای سنگین به شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق چوب دانست.

قمی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان گفت: یگان حفاظت با تشدید گشت‌ها، پایش مستمر مناطق حساس و کنترل هوشمند محورهای خروجی اجازه نخواهد داد سرمایه‌های طبیعی کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

وی نقش مردم را در صیانت از جنگل‌ها مهم دانست و افزود: حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردمی امکان‌پذیر نیست و گزارش‌های مردمی در پیشگیری از تخریب جنگل‌ها بسیار اثرگذار است.

