توقیف کامیونت حامل یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق در گالیکش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا کهساری اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی تنگراه هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر شده است، گفت: فرد بازداشت‌شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کهساری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی به‌ویژه در حوزه قاچاق و تخریب منابع طبیعی، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.