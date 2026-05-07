۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۳

سخنگوی قرارگاه خاتم: شناورهای نظامی آمریکا را مورد هجوم قرار دادیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اظهار کرد: ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را روبروی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیرنظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادند.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارات قابل توجهی به‌ آنها وارد نمودند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا ادامه داد: آمریکای جنایتکار و متجاوز و کشورهای حامی آن باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته پرقدرت و بدون کوچکترین تردید به هرگونه تعرض و تجاوز پاسخی کوبنده می دهد.

    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      عجب شبیه امشب
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      خدا یار و نگهدارتون شیر مردان
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      امریکا صهیونیستهای ضاله منحرف جنایتکار متجاوز باطل زورمدار دشمنان خدا و خلق خدا هیچ غلطی نمیتوانند کمترین ذره اورانیم هم نباید از ایران خارج شود زورگویی آشکار را ایران نباید بپذیرد داشتن اورانیم با هر درجه غنایی برای مصارف نظامی و غیرنظامی حق ایران است چنانچه آنها دارند خودشان را محق میدانند ایران برای حفظ موجودیت و امنیت خودش در برابر همین دو کشور جعلی متجاوز واجب است بمب اتمی داشته باشد بمب اتمی را بسازید از ان پی تی خارج شوید کمترین عدول از خواسته های بحقتان نکنید به امید نابودی امریکا اسراییل.
    • سهیلا IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      سرهنگ ذوالفقاری،درپناه خداوندمهربان سلامت باشید.درودبه ایران
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      مگه ایران نگفت که کشتی های تجاری وغیر نظامی با هماهنگی نیروی نیروهای نظامی ایران می تونند رد بشن باز این چه کاری که امریکا وکشورهای منطقه انجام دادن اینجور کارها باعث افزایش تنش میشه
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      ایران ۳روز تنگه هرمز رو باز می کنه امریکا محاصره انجام میده ودوباره تنگه بسته میشه اگر امریکا بدنبال باز شدن تنگه هرمز بود چرا محاصره دریایی انجام داده وبه یک کشتی ایرانی حمله کرد
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      دیروز ایران گفت کشتی های تجاری ونفتی می تونند با هماهنگی نیروهای نظامی ایران رد بشن راست گفتن ،دیشب امریکا با همکاری برخی از کشورهای منطقه حمله کردن به بندر اینجور کارها باعث افزایش تنش میشه ودرست نیست
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      داداش خسارت بدرد زیاد نمیخوره فقط غرق کنید برای تقاص دنای عزیز
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      خدارسواشون کنه
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      خدارسواشون کنه وپشیمانشون کنه وبه حساب اعمالشون برسونه
    • ایرانی IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      امریکاوامارات غلط کردند.جواب غلطشون هم بچه ها دادند.دمشون گرم.مامردم پشتتونیم.محکم...قوی باشید.مگه میشه امریکامارامحاصره کنه ودنیا راحت ازتنگه هرمزردبشه.نمیشه.نامردا.چندنفربه یه نفر..مگه میشه امارات فسقلی ماروبزنه مانگاه کنیم نمیشه..دفاع از حریم آبی خاکی حق هر کشوری است وامریکامتجاوزن .ایناهمش ازگور اسراییلی ها بلندمیشه.خدایا به برادران مادرارتش وسپاه کمک کن وکشورماایران راازگزنددشمنان حفظ کن.
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      به امریکا اعتمادی نیست

