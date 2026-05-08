حجتالاسلام سید محمد طباطبایینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: ملت همیشه در صحنه نشان دادند اگر تا ماهها این جنگ طول بکشد همچنان حضور خواهند داشت و این حضور مردم مایه دلگرمی افرادی است که پای لانچرها فعالیت میکنند.
وی افزود: تا هنگامی که جنگ وجود داشته و ندای خیانت به گوش میرسد تنها راه آن مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان و انسانهای حیوانصفت است و اراده پروردگار این بوده که برخی انسانها را امتحان کند.
کارشناس مسائل دینی خاطرنشان کرد: ندای الله اکبر که ملت ایران سر میدهند نشاندهنده این است که هیچ ابرقدرتی جز خداوند وجود ندارد و ملت مقاوم ایران کاری کرد که هر فردی در هر جایی از جهان با دیدن این صحنههای حماسه، متحیر میماند.
طباطبایینژاد تصریح کرد: براساس آیات قرآن کریم، کسانی که در راه خداوند شهید میشوند پاداش ویژه دریافت میکنند و آن این بوده که اعمال آنها گم نشده و سپس توسط خداوند هدایت شده و به بهترین مکانها راهنمایی میشوند.
وی بیان کرد: مردم بیش از دو ماه است که با حضور و حمایتهای معنوی خود از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح حمایت میکنند.
کارشناس مسائل دینی یادآور شد: اگر انسان با معارف قرآن آشنا شود بسیاری از مسائل و مشکلات برطرف خواهد شد.
نظر شما