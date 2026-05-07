پروازهای فرودگاه اهواز از هفته آینده از سر گرفته خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از باند فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز گفت: بازدیدی از باند فرودگاه اهواز داشتیم و توضیحاتی را مدیرکل فرودگاههای استان و دستاندرکاران ذیربط ارائه دادند.
استاندار خوزستان افزود: فرودگاه اهواز چندین بار مورد اصابت موشکها و راکتهای دشمن قرار گرفت، اما خوشبختانه مسئولان به سرعت وارد کار شدند و بازسازی لازم انجام شد.
موالیزاده با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای از سرگیری پروازها تصریح کرد: ما هماکنون از فرودگاه آبادان پرواز داریم و با مسئولان ذیربط در تهران تماس گرفتیم و در حال پیگیری هستیم که انشاءالله پروازها از فرودگاه اهواز نیز انجام شود.
وی بیان کرد: امیدوارم از هفته آینده بتوانیم پروازها را از فرودگاه اهواز از سر بگیریم و به تدریج سایر فرودگاهها نیز شروع به کار خواهند کرد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: لازم میدانم از همه کسانی که در فرایند بازسازی و آمادهسازی باند فرودگاه همت کردند تشکر کنم و امیدوارم که بتوانیم پروازها را از اهواز از سر بگیریم.
نظر شما