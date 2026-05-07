۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۹

پروازهای فرودگاه اهواز از هفته آینده از سر گرفته خواهد شد

اهواز - استاندار خوزستان از بازسازی کامل باند فرودگاه اهواز که مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفته بود، خبر داد و اعلام کرد که پروازها از این فرودگاه از هفته آینده از سر گرفته می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از باند فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز گفت: بازدیدی از باند فرودگاه اهواز داشتیم و توضیحاتی را مدیرکل فرودگاه‌های استان و دست‌اندرکاران ذیربط ارائه دادند.

استاندار خوزستان افزود: فرودگاه اهواز چندین بار مورد اصابت موشک‌ها و راکت‌های دشمن قرار گرفت، اما خوشبختانه مسئولان به سرعت وارد کار شدند و بازسازی لازم انجام شد.

موالی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای از سرگیری پروازها تصریح کرد: ما هم‌اکنون از فرودگاه آبادان پرواز داریم و با مسئولان ذی‌ربط در تهران تماس گرفتیم و در حال پیگیری هستیم که ان‌شاءالله پروازها از فرودگاه اهواز نیز انجام شود.

وی بیان کرد: امیدوارم از هفته آینده بتوانیم پروازها را از فرودگاه اهواز از سر بگیریم و به‌ تدریج سایر فرودگاه‌ها نیز شروع به کار خواهند کرد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: لازم می‌دانم از همه کسانی که در فرایند بازسازی و آماده‌سازی باند فرودگاه همت کردند تشکر کنم و امیدوارم که بتوانیم پروازها را از اهواز از سر بگیریم.

