  1. استانها
  2. خوزستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

پروازهای فرودگاه اهواز رسما از سوم خرداد از سر گرفته می‌شود

پروازهای فرودگاه اهواز رسما از سوم خرداد از سر گرفته می‌شود

اهواز - مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، رسماً آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رزاز صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تکمیل عملیات بهسازی باند فرودگاه که در حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی دچار آسیب شده بود، نخستین پرواز در روز شنبه دوم خرداد انجام می‌شود ولی پروازها رسما از روز سوم خرداد آغاز می شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی مقاصد پروازی افزود: پروازهای مسیر اهواز به مشهد مقدس و اهواز به تهران در اولویت قرار دارند و با کسب مجوز از مسئولان پدافندی و کشوری، درصدد گسترش پروازها به مقاصد سایر استان‌ها هستیم.

مدیرکل فرودگاه‌های خوزستان در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی برنامه‌ها توضیح داد: با توجه به محدودیت‌های موجود در پروازها، برنامه زمان‌بندی از طریق سامانه ۱۹۹، سایت اطلاعات پرواز فرودگاه و همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز که دارای باند نشست و برخاستی به طول سه هزار و ۴۰۰ متر است، در وقایع اخیر طی پنج مرحله مورد حملات هوایی دشمن قرار گرفت که منجر به آسیب به بخشی از باند، تخریب پنج فروند هواپیمای مسافربری و هدف قرار گرفتن مرکز راداری این فرودگاه شد.

کد مطلب 6838230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها