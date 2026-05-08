توقف پروازها به دبی و ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، منابع رصد مسیر هواپیماها میگویند پروازها به مقصد دبی و ابوظبی در پی فعال شدن سامانههای پدافند هوایی در امارات متوقف شدهاند.
بر اساس این گزارش، پروازها به دنبال حمله موشکی اخیر متوقف شده است.
ساعتی قبل وزارت دفاع امارات مدعی شد که سامانههای پدافندی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.
بر اساس این گزارش، وزارت دفاع امارات مدعی شد که سامانه پدافند هوایی در این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی از منشا ایران است؛ ادعایی که توسط هیچ مقام یا نهاد رسمی در ایران تایید نشده است.
در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده است صداهایی که هماکنون در بخشهای مختلف امارات شنیده میشود مربوط به مقابله سامانههای پدافند هوایی با موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپاد است.
