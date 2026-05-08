۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۵۲

فعالیت سامانه‌های پدافندی در امارات

امارات از فعال شدن سامانه‌های پدافندی خود برای مقابله با تهدید موشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع امارات مدعی شد که سامانه‌های پدافندی این کشور در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع امارات مدعی شد که سامانه پدافند هوایی در این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی از منشا ایران است؛ ادعایی که توسط هیچ مقام یا نهاد رسمی در ایران تایید نشده است.

در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده است صداهایی که هم‌اکنون در بخش‌های مختلف امارات شنیده می‌شود مربوط به مقابله سامانه‌های پدافند هوایی با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد است.

