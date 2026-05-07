به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت «میدل‌ایست» بدون ارائه جزئیات بیشتر مدعی شد که امارات به مناطق جنوبی ایران حمله کرده است.

ساعاتی پیش ساکنان محلی شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان سیریک را گزارش دادند.

گفته می‌شود که ‌انفجارها در اسکله بهمن قشم در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن رخ داده است.

این اسکله در جنگ رمضان هم چندین مرتبه هدف قرار گرفت.

بنا بر گزارش مهر هنوز ماهیت این صداها مشخص نیست اما به نظر می‌رسد صداها مربوط به درگیری‌هایی در پهنه آبی شهرستان سیریک بندرعباس باشد.

هم‌زمان برخی منابع ایرانی گزارش دادند که انفجارها در قشم ناشی از مقابله پدافند این منطقه با ریزپرنده‌ها بوده است.

تلویزیون ایران دقایقی پیش درباره علت اصلی صدای انفجارها در نزدیکی قشم به نقل از «یک مقام آگاه نظامی» اعلام کرد که « به دنبال تعرض ارتش متجاوز آمریکا به یک نفتکش ایرانی یگان‌های متعرض دشمن در محدوده تنگه هرمز زیر آتش موشکی ایران قرار گرفتند که پس از تحمل خسارت مجبور به فرار شدند.»

هنوز هیچ‌یک از نهادهای رسمی ایران درباره علت وقوع این صداها اظهارنظر نکرده‌اند.