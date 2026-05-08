موفقیت ۱۰۰ درصدی کشت نهال انجیر و بادام در مناطق مختلف استان ایلام

مسلم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده از باغات انجیر و تیم در مناطق مختلف استان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نهال‌های کاشته شده در این باغات با موفقیت جوانه‌زنی داشته‌اند و از رشد رویشی مناسبی برخوردارند که این موضوع بیانگر رعایت اصول فنی در مرحله کاشت و مدیریت اولیه باغات است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام همچنین به اهمیت مدیریت بهداشت باغات اشاره کرد و افزود: اقدامات انجام‌شده از سوی باغداران از جمله شخم‌زنی در بین ردیف‌های کاشت برای کنترل علف‌های هرز، نقش مهمی در تقویت استقرار نهال‌ها و کاهش رقابت گیاهان ناخواسته با نهال‌های جوان دارد.

اسدی با تأکید بر ضرورت انجام برخی اقدامات تکمیلی برای حفظ روند مطلوب رشد نهال‌ها تصریح کرد: ایجاد سامانه‌های آبگیر و اجرای آبیاری تکمیلی در مراحل اولیه رشد می‌تواند به تقویت بنیه نهال‌ها کمک کرده و شرایط مناسب‌تری برای عبور از فصل گرم سال فراهم کند.

وی با اشاره به روند توسعه باغات در شهرستان ایوان گفت: برنامه‌های نظارتی و بازدیدهای کارشناسی از باغات جدیدالاحداث به صورت مستمر در حال انجام است و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان با حضور در مزارع، توصیه‌های فنی لازم را در اختیار باغداران قرار می‌دهند.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در طول فصل رشد خبر داد و اظهار داشت: با هدف ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و بهبود مدیریت باغات، کلاس‌های آموزشی متناسب با نیاز باغداران در طول سال برگزار خواهد شد تا زمینه افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در این باغات فراهم شود.