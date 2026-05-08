به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله ایزدی در بازدید از آرامستان جدید شهرکرد از برنامهریزی برای تکمیل زیرساختهای آب، برق، گاز و اینترنت خبر داد و گفت: بهزودی طراحی و اجرای اپلیکیشن جامع ویژه آرامستان در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: در آینده نزدیک، راهاندازی و اجرای یک اپلیکیشن جامع ویژه آرامستان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از آلودگی های صوتی تدابیرلازم نیز اندیشیده شده تا مراسم و یادمانها به شیوه مطلوب تری اجرا گردد.
ایزدی با بیان اینکه مدیریت آرامستان باید با نگاه فنی و مردم محور و خدمترسانی مطلوب به شهروندان همراه باشد، تصریح کرد: ساماندهی خدمات و فراهم کردن دسترسی آسان مردم به اطلاعات و امکانات موردنیاز، از اولویتهای مهم در این مجموعه است.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت توجه به نظم، برنامهریزی و توسعه زیرساختی آرامستان تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید با رویکردی منسجم و متناسب با نیازهای روز مدیریت شود و دراین باره پیشنهاد می کنم برای نظارت بهتر و اختصاص خدمات بیشتر، مجموعه مدیریتی سازمان آرامستان نیز درهمین مکان مستقر و به شهروندان خدمات ارائه نمایند.
