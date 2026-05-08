ابداع ابزاری که پهپادها را به زنجیر می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان انستیتو KIT این کانسپت را ابداع کرده اند که فیزیک ورای اسلحه سنتی بولا متعلق به آمریکای جنوبی را با فناوری نوین دفاع پهپادی که برای رهگیری برد کوتاه طراحی شده، تطبیق می دهد.

این سیستم با شلیک زنجیرهای فلزی نازک به سمت پهپادهایی که به سمتش حرکت می‌کنند، کار می کند.

هنگامیکه این زنجیرها با پهپادها تماس می یابند، دور بدنه و پروانه های آن می پیچند و به این ترتیب اجازه نمی دهند پروانه ها بچرخند و در نتیجه وسیله نقلیه هوایی را به یک سقوط کنترل شده، هدایت می کنند.

کلاوس متک، عضو ارشد موسسه مواد کاربردی KIT، که این روش را به همراه شرکای خارجی ایجاد کرده، در این باره می گوید: ما از یک اصل فیزیکی شناخته‌شده مشابه بولا که چوپانان در آمریکای جنوبی استفاده می‌کنند، استفاده می‌کنیم و آن را به‌طور خاص برای دفاع در برابر پهپادها تطبیق می‌دهیم.

پهپادها اخیرا در محیط های نظامی و شهری به یک نگرانی تبدیل شده اند. آنها تهدیدی برای فرودگاه‌ها، واحدهای صنعتی و زیرساخت های حیاتی به حساب می آیند.