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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

لیزر پهپاد زن وارد میدان جنگ می شود

لیزر پهپاد زن وارد میدان جنگ می شود

یک تامین کننده دفاعی چینی از یک اسلحه لیزری قابل حمل رونمایی کرده که قادر به سرنگون کردن پهپادها از آسمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شرکت «هاربین شینگوانگ اوپتیک الکترونیکس تکنولوژی» این فناوری را که می توان در یک کوله پشتی حمل کرد در نمایشگاه تسلیحاتی در پکن نمایش داد. استفاده از لیزرهای قدرتمند برای دفاع در مقابل پهپادهای مسلح رشد کرده زیرا آنها کارآمدتر هستند و هزینه هر شلیک نسبت به مهمات سنتی هزینه کمتری دارد.

تابه اکنون الزامات مربوط به انرژی زیاد و خنک کنندگی به معنای آن بود که حمل لیزرهای ضد پهپاد برای یک فرد کار سختی است.

اما لیزرهای مدل جدید «لیجیان»، به معنای شمشیر تیز، با استفاده از هوش مصنوعی اهداف را شناسایی می کنند و هم اکنون در برخی واحدهای نظامی چینی به کار گرفته شده اند.

هریک از لیزرها حدود ۲۵ کیلوگرم وزن و بردی حدود ۵۰۰ متر دارد که به اندازه نصف برد مدل های ثابت است. این ابزارها با وجود برد محدود می توانند ظرف چهارثانیه پهپاد را بسوزانند و در کمتر از پنج ثانیه برای شلیک بعدی خنک و آماده می شوند.

به گفته شرکت سازنده این دستگاه ها به‌راحتی قابل استفاده هستند و می‌توانند به‌سرعت مستقر و بازیابی شوند.

کد مطلب 6868634
شیوا سعیدی

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