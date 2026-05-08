اجرای طرح برخورد با خودروهای دارای تغییر وضعیت و پلاک مخدوش در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش کریمی از اجرای طرح برخورد قاطع با خودروهای دارای تغییر وضعیت و پلاک مخدوش از روز ششم اردیبهشت ماه به صورت مستمر و روزانه خبر داد.

وی افزود: از ۶ اردیبهشت تاکنون تعداد ۲ هزار دستگاه خودروی متخلف اعم از تغییر وضعیت و پلاک مخدوش در این طرح ویژه توقیف و مورد اعمال قانون واقع شده اند که از این تعداد، ۸۰۰ فقره مربوط به توقیف خودروهای پلاک مخدوش و ۱۲۰۰ دستگاه مربوط به خودروهای دارای تغییر وضعیت بوده است.

رییس پلیس راهور استان فارس با اشاره به اینکه این طرح همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: برخورد با خودروهای دارای تغییر وضعیت و پلاک مخدوش با قدرت و بدون اغماض در حال اجراست و رانندگان خاطی برابر قانون به مراجع قضایی معرفی می گردند.

سرهنگ کریمی گفت: این قبیل رانندگان عاملان اصلی ایجاد نا امنی در سطح معابر استان هستند و پلیس راهور در راستای احقاق حقوق عامه مردم از هیچ اقدامی چشم پوشی نخواهد کرد.