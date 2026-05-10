سردار ملکی: پلیس، خادم مردم و سرباز ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز اله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس عصر یکشنبه به منظور بازدید و سرکشی از یگانهای عملیاتی فرماندهی انتظامی وارد زرین دشت شد.
فرمانده انتظامی فارس در این بازدید ضمن دیدار با خانوادههای گرانقدر شهدای امنیت ، از آمادگی عملیاتی یگانهای پلیس بازدید و در نهایت، در آیین افتتاح و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی جدید کارکنان فراجا حضور یافت.
پیمان ناگسستنی پلیس با آرمانهای انقلاب
سردار ملکی در دیدار با خانواده های شهید فراجا در زرین دشت بر پیمان ناگسستنی پلیس با آرمانهای انقلاب تأکید کرد و گفت : امروز توفیق بزرگی نصیب بنده و همکارانم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. حضور در میان شما، افتخاری است که آن را مرهون ایثار و فداکاری فرزندان شهیدتان میدانیم.
وی افزود: بارها به مراکز فرماندهی همه شهرستانها تاکید کردهام و امروز نیز بار دیگر اعلام میکنم: خدمترسانی به خانوادههای شهدا، اولویت اصلی ماست. استدعا دارم هرگونه موضوع، درخواست یا کاستی که مشاهده میشود را بلافاصله به مرکز استان، اعلام نمایند تا با تمام توان و با قید فوریت، نسبت به رسیدگی و رفع آن اقدام کنیم.
فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد: اطمینان داشته باشید که هیچ موقع مسئلهای گزارش نشده که بینتیجه مانده باشد.
سردار ملکی گفت: سفرهای متعددی به شهرستانهای استان داشتهام و در هر فرصتی سعی کردهام تا از نزدیک با شما خانوادههای گرانقدر و همچنین پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح دیدار داشته باشم. این دیدارها برای ما صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک امر واجب و یک افتخار است.
وی ادامه داد: امروز اگر نیروهای پرتلاش انتظامی کشور در انجام مأموریتهای محوله موفق هستند و همواره پشتوانهای محکم برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) بوده و خواهند بود، همه این موفقیتها مرهون خون پاک شهیدان، آزادگان سرافراز و جانبازان گرانقدر است.
فرمانده انتظامی فارس خطاب به خانواده های معظم شهدای فراجا و بازنشستگان انتظامی تصریح کرد: این دستاوردها، نتیجه مستقیم از خودگذشتگیها و ایثارگریهای شما عزیزان و خانوادههای محترمتان است.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی امروز افتخار دارد که خدمت به این ملت را در کسوت “مجاهد فی سبیل الله” انجام دهد و این مدال افتخار را از دستان مبارک امام شهید (ره) کسب کرده است.
سردار ملکی تاکید کرد: ما خود را سرباز ولایت و خادم شما خانوادههای معظم شهدا میدانیم و تلاش خواهیم کرد تا بیش از این بتوانیم در خدمتگزاری به شما گام برداریم
به اعتقاد وی؛ حضور در کنار خانوادههای شهدا، نه یک وظیفه اداری، بلکه تجدید بیعت با آرمانهایی است که برای پاسداری از آنها، لباسِ خدمت بر تن دارند.
فرمانده انتظامی استان فارس در ادامه، با حضور در نشست با اعضای یگانهای عملیاتی، اقتدار و صلابت فرزندان جانبرکف این مرز و بوم را به نظاره نشست.
سردار ملکی در جمعِ مدافعانِ امنیت، با تأکید بر هوشمندی و آمادگیِ حداکثری، «اقتدارِ پلیس» را متکی بر «ایمان و دانش» دانست و خطاب به نیروها گفت: شما ادامهدهنده راه همان شهیدانی هستید که در سختترین شرایط، ذرهای از حریم امنیت این ملت عقبنشینی نکردند؛ امروز اقتدارِ شما، ضامنِ خوابِ آسوده مردم و لرزه بر اندام قانونشکنان است.
افتتاح نمادین یک واحد از ۱۲ واحد مسکونی کارکنان فراجا در زرین دشت
اما نقطه عطف این بازدیدهای میدانی، گامی بلند برای آسایشِ حافظان امنیت بود.
در بخش پایانی این سفر یکروزه، یکی از ۱۲ واحد مسکونی کارکنان فراجا بصورت نمادین افتتاح شد تا برگ زرین دیگری در دفتر حمایتهای معیشتی کارکنان فراجا رقم بخورد.
این برنامه، بار دیگر نشان داد که فرماندهی انتظامی استان فارس، با نگاهی به «گذشته پرافتخارِ شهدا»، در «سنگرهای امروزِ عملیاتی» ایستاده و با نگاهی به «آینده کارکنان»، برای اعتلایِ نام ایران اسلامی، با گامهایی استوار در حرکت است.
