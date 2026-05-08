۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده در استان یزد

یزد - بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، سامانه جوی مستقر در منطقه تا روز شنبه منجر به ناپایداری‌های عصرگاهی، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده تداوم فعالیت سامانه ناپایدار در سطح استان تا پایان هفته جاری است. بر این اساس، تا روز شنبه هفته آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و وزش باد به‌نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

این ناپایداری‌ها در برخی مناطق با خیزش گردوخاک و وقوع رگبارهای پراکنده همراه خواهد بود که ضرورت احتیاط در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های فضای باز را می‌طلبد.

با این حال، از روزهای یکشنبه و دوشنبه، با خروج تدریجی این سامانه، جو استان به نسبت پایدار شده و آسمانی صاف تا قسمتی ابری انتظار می‌رود.

همچنین در این بازه زمانی، نوسانات دمایی ناچیز بوده و تغییرات جوی قابل‌توجهی برای آغاز هفته آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

