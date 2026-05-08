۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

جمعه طوفانی در استان سمنان؛ دامغان در کانون تندبادها

سمنان- نقشه‌های هواشناسی حاکی از ناپایداری جوی در سطح استان سمنان است؛ اقصی نقاط استان از گرمسار و آرادان تا شاهرود و میامی میزبان وزش باد نسبتاً شدید، تندباد لحظه‌ای و گردوخاک خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌ها و گراف‌های هواشناسی نشان می‌دهند که از امروز جمعه اقصی نقاط استان سمنان میزبان وزش بادهای شدید و تندباد همچنین گرد و خاک خواهد بود.  

برای مرکز استان سمنان در روز جمعه، وزش باد شدید، گرد و غبار و و همچنین در ساعات بعد از ظهر گرد و خاک شدید پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان با دو درجه افزایش نسبت به دیروز به ۳۰ و ۱۹ درجه بالای صفر رسیده است.  

برای شاهرود آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۲۵ و۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است این وضعیت در شاهرود و سمنان در روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت.  

دامغان هم شرایط مشابهی دارد با این تفاوت که سرعت وزش باد در این شهرستان بیش از شاهرود و سمنان خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز جمعه ۲۷ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است. در شهمیرزاد و مهدیشهر هم وزش باد نسبتاً شدید و گرد خاک پیش بینی می شود.  

در گرمسار و آرادان وزش باد و گرد و خاک و کاهش دید افقی را شاهد خواهیم بود دمای هوا در این شهرستان ها رو به افزایش گذاشته است بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۱ و ۱۸ درجه بالای صفر است که دو درجه گرمتر از ۲۴ ساعت اخیر محسوب می شود.  

برای میامی نیز وزش باد شدید و آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است همانطور که در سرخه هم وزش بادهای نسبتاً شدید و گرد و خاک برای امروز جمعه پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۲۴ و ۱۴ و سرخه ۳۰ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده است.

