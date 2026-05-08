محمد حسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت جوی استان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان در روزهای آینده غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: با این حال، در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش سرعت باد و در برخی مناطق وزش باد نسبتاً شدید و موقتی خواهیم بود که این پدیده می‌تواند به‌صورت مقطعی در برخی نقاط نمود بیشتری داشته باشد.

باقری شکیب در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود تا روز یکشنبه دمای هوا در سطح استان حدود دو درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان، ادامه داد: داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از اواسط هفته آینده، یک سامانه بارشی وارد نیمه شمالی استان خواهد شد که پیامد آن افزایش ابرناکی و احتمال بارش در برخی از این مناطق است.

وی در پایان به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و افزود: شهرستان‌های فامنین و قهاوند با دمای حداکثر ۲۶ درجه سانتی‌گراد، به عنوان گرم‌ترین نقاط استان به ثبت رسیدند.