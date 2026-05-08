برگزاری نمایشگاه تجارت حلال در فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی که نشاندهنده گسترش اقتصاد حلال در فیلیپین فراتر از پایگاههای سنتی آن در جنوب عمدتاً مسلماننشین است، شهر باگیو در شمال فیلیپین میزبان یک جلسه مقدماتی برای راهاندازی اولین نمایشگاه تجارت حلال در شمال لوزون بود. این جلسه که شامل شرکتهای محلی و پروژههای متخصص در محصولات حلال بود، در راستای آمادهسازی برای راهاندازی این نمایشگاه در ماه می ۲۰۲۶ برگزار شد.
برگزاری اولین نمایشگاه تجارت حلال در شهر باگیو در شمال فیلیپین، اهمیتی فراتر از تجارت صرف دارد. این نمایشگاه نشاندهنده روابط اقتصادی و اجتماعی رو به رشد بین جوامع مسلمان در جنوب فیلیپین و مناطق شمالی کشور، از طریق گسترش محصولات و پروژههای حلال به بازارهای جدید است.
این گسترش همچنین نقش اقتصاد حلال را به عنوان پلی برای ارتباط و همکاری بین مناطق و گروههای اجتماعی مختلف در فیلیپین برجسته میکند.
این نمایشگاه به عنوان الگویی که منعکسکننده تغییر تمرکز از پرداختن به اثرات درگیری به ایجاد فرصتهای توسعه و تقویت حضور اقتصادی در سراسر فیلیپین است، برجسته میشود.
این ابتکار از حمایت کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین در شمال لوزون برخوردار شد. جلسه مقدماتی بر سازماندهی مشارکت شرکتها و تضمین پایبندی به استانداردهای حلال و کیفیت محصول، و در نتیجه افزایش اعتماد مصرفکننده و حمایت از رشد این بخش، متمرکز بود.
این حمایت، علاقه روزافزون مقامات به توسعه اقتصاد حلال را به عنوان یکی از مسیرهای توسعه امیدوارکننده در فیلیپین برجسته میکند.
