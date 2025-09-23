  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

۱ کشته و ۷ زخمی در رانش زمین در فیلیپین در پی اَبَرتوفان راگاسا

۱ کشته و ۷ زخمی در رانش زمین در فیلیپین در پی اَبَرتوفان راگاسا

مسوولان فیلیپین اعلام کردند که همزمان با عبور اَبَرتوفان راگاسا از شمال فیلیپین، رانش زمین در این منطقه رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این رانش زمین به چهار وسیله نقلیه که در امتداد بزرگراهی در استان بنگوئت در حال حرکت بودند، برخورد کرد و موج کشته شدن یک مرد و زخمی شدن هفت نفر دیگر شد.

این مرد ۷۴ ساله هنگام رانش زمین در بنگوئت، استانی محصور در خشکی واقع در جزیره لوزون، در داخل وسیله نقلیه خود محبوس شد. او به سرعت به بیمارستانی در شهر باگیو منتقل شد، اما به محض رسیدن، مرگ او اعلام شد.

هفت نفر دیگر نیز در اثر این فاجعه دچار جراحات شدند. همه آنها برای درمان به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند.

توفان راگاسا روز دوشنبه شمال فیلیپین را درنوردید و باعث بارش باران‌های سیل‌آسا و بادهای شدید شد که باعث جاری شدن سیل، سقوط درختان و کنده شدن سقف خانه‌ها شد.

کد خبر 6599076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها