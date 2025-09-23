۱ کشته و ۷ زخمی در رانش زمین در فیلیپین در پی اَبَرتوفان راگاسا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این رانش زمین به چهار وسیله نقلیه که در امتداد بزرگراهی در استان بنگوئت در حال حرکت بودند، برخورد کرد و موج کشته شدن یک مرد و زخمی شدن هفت نفر دیگر شد.

این مرد ۷۴ ساله هنگام رانش زمین در بنگوئت، استانی محصور در خشکی واقع در جزیره لوزون، در داخل وسیله نقلیه خود محبوس شد. او به سرعت به بیمارستانی در شهر باگیو منتقل شد، اما به محض رسیدن، مرگ او اعلام شد.

هفت نفر دیگر نیز در اثر این فاجعه دچار جراحات شدند. همه آنها برای درمان به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند.

توفان راگاسا روز دوشنبه شمال فیلیپین را درنوردید و باعث بارش باران‌های سیل‌آسا و بادهای شدید شد که باعث جاری شدن سیل، سقوط درختان و کنده شدن سقف خانه‌ها شد.