به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی میان علی برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حسین مهدی دوست مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ظرفیت‌های مشترک، توسعه همکاری‌های مالی و ارتقای سطح خدمات حمایتی به بهره‌برداران و تشکل‌های بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، دو طرف ضمن مرور وضعیت موجود شبکه تعاونی‌های روستایی و تشکل‌های کشاورزی، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید تأمین مالی، بهبود دسترسی تشکل‌ها به منابع اعتباری و افزایش نقش حمایتی صندوق در طرح‌های توسعه‌ای تأکید کردند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اهمیت و گستردگی فعالیت‌های شبکه تعاون روستایی و نقش آن در مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، گفت: یکی از اولویت‌های مهم این سازمان در دوره جدید، تقویت بنیه مالی تعاونی‌ها، کمک به نوسازی ساختارها، رفع چالش‌های نقدینگی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود تامین مالی مرتبط با بخش کشاورزی از جمله صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی است.

وی افزود: توسعه همکاری با صندوق حمایت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توان عملیاتی تعاونی‌ها در خریدهای تضمینی، تنظیم بازار، خدمات بازرگانی و حمایت از کشاورزان باشد.

مهدی دوست نیز در این دیدار با تشریح مأموریت‌های صندوق، اعلام کرد که این صندوق آمادگی دارد با طراحی ابزارهای مالی نوین، تسهیل فرآیندهای مشارکت، و ارائه تسهیلات هدفمند، پشتیبان تشکل‌های بخش کشاورزی باشد.

وی تأکید کرد که هماهنگی میان صندوق و شبکه تعاون روستایی می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش کشاورزی و افزایش ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شود.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه مشترکی برای پیگیری توافقات، تدوین برنامه‌های عملیاتی، و بررسی امکان اجرای پروژه‌های مشترک حمایتی و توسعه‌ای تشکیل شود تا زمینه همکاری‌های گسترده‌تر میان دو مجموعه فراهم شود.