به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، در جلسه امروز (یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴) کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک تخصصی بخش تعاون ، مهمترین چالشها و مشکلات تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و تعاونیها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملی در این زمینه تشریح شد. همچنین توسعه همکاریهای صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون با اتاقهای تعاون سراسر کشور و ارائه گزارش عملکرد بیمه تعاون و راهکارهای گسترش همکاری با بخش تعاون، از دیگر محورهای اصلی این نشست بود.
امیرهوشنگ عصارزاده، رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران با اشاره به افزایش نیاز بنگاههای تولیدی و تعاونیها به سرمایه در گردش در پی اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، گفت: بانک عامل در حوزه تعاون با توجه به سیاستهای بانک مرکزی در زمینه توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، مجموعهای از خدمات تعهدی و ابزارهای مالی نوین از جمله ضمانت انتشار انواع اوراق، تأمین مالی جمعی، برات الکترونیک، ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی را در دستور کار قرار داده است تا بخشی از نیازهای مالی تعاونیها از این مسیر تأمین شود.
وی با تأکید بر نقش صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به عنوان یک نهاد مکمل در زنجیره خدمات مالی بخش تعاون، افزود: با معرفی گستردهتر این صندوق و تقویت تعاملات آن با تعاونیها، زمینه تسهیل تأمین مالی و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی در بخش تعاون هرچه بیشتر فراهم میشود.
عصارزاده همچنین با اشاره به همکاری نزدیک بیمه تعاون با بخش تعاون، بر ضرورت گسترش این همکاریها در راستای پوشش ریسکهای فعالیتهای اقتصادی تعاونیها و ارائه خدمات متناسب با نیازهای این بخش تأکید کرد.
رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت تمرکز گردش مالی تعاونیها در بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این بخش، تصریح کرد: هرچه گردش مالی بخش تعاون در بانک تخصصی تجمیع شود، توان تسهیلاتدهی و خدماترسانی افزایش خواهد یافت. با این حال، استفاده تعاونیها از ظرفیت سایر بانکهای کشور امری طبیعی و ضروری برای توسعه فعالیتهای اقتصادی آنها است. دسترسی گستردهتر به منابع بانکی، چه از مسیر بانک تخصصی و چه سایر بانکها، به تقویت بخش تعاون و افزایش قدرت رقابتی آن کمک خواهد کرد.
وی با تأکید بر رویکرد تسهیلگرانه در ارائه خدمات، افزود: برنامهریزی برای افزایش سرعت و سهولت در خدمترسانی به تعاونیها، تقویت ساختارهای حمایتی و نهادسازی لازم از جمله اقداماتی است که با هدف حمایت مؤثرتر از تعاونیها طی ماههای اخیر انجام گرفته است.
وی در جمعبندی این نشست اظهار کرد: حرکت در مسیر تعامل تخصصی بین بانک و بخش تعاون آغاز شده و با برگزاری جلسات تخصصی با رستههای مختلف تعاونی، این روند با دقت و رویکرد کارشناسی ادامه خواهد یافت. انتظار میرود نتایج عملی این تعاملات، در قالب تسهیل خدمات بانکی، گسترش همکاریها و فعالتر شدن ظرفیتهای بخش تعاون نمایان شود و در نهایت به تقویت جایگاه تعاون در اقتصاد کشور و افزایش باورپذیری نقش آن منجر شود.
