امیر سرتیپ ولی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای این قرارگاه در مناطق کمبرخوردار کشور اظهار کرد: قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف برطرف سازی مشکلات و موانع زندگی مردم قهرمان ایران اسلامی در مناطق کم برخوردار کشور تشکیل شده است و اگر به سابقه آن مراجعه کنید، شاهد اقدامات اثرگذار در اقصی نقاط کشور پهناور ایران خواهید بود.
وی افزود: امروز بخش کوچکی از اقدامات قرارگاه محرومیتزدایی ارتش را در شهرستان فومن شاهد بودید.
آبرسانی به ۹۲ روستای گیلان با ۲۳ پروژه
فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش در ادامه به تشریح پروژههای آبرسانی در استان گیلان پرداخت و تصریح کرد: تاکنون ۹۲ روستا در شهرستانهای فومن، صومعهسرا، تالش، رضوانشهر، ماسال، رشت، سیاهکل، املش، رودسر و انزلی در قالب ۲۳ پروژه از آب شرب سالم بهرهمند شدهاند و ۱۱ هزار خانوار زیر پوشش این طرحها قرار گرفتهاند.
رحمانی خاطرنشان کرد: برای شهرستان لنگرود نیز یک پروژه بزرگ آبرسانی ابلاغ شده است و به محض تحویل زمین از طرف دستگاه مربوطه، عملیات بهرهبرداری از این پروژه سریعاً آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به درخواست استانداری گیلان از قرارگاه محرومیتزدایی برای کمک به بخش کشاورزی، گفت: پیش از شروع عملیات زراعی سال جاری، با استفاده از ۶ دستگاه بیل زنجیرهای و بلدوزر، تعداد ۴۸ منطقه آببندان در بخش مرکزی و سردار جنگل شهرستان فومن شامل روستاهای مودگان، امامزاده تقی، شولم، دیلم بیجار، آلیان، زیده، کلرم و کندهسر به حجم ۱۲۷ هزار مترمکعب لایروبی و آمادهسازی شد.
امیر رحمانی تأکید کرد: با اجرای این طرح، ۴۰۶ کشاورز با سطح زراعی ۳۱۰ هکتار از این آببندانها بهرهمند خواهند شد.
ترمیم مساجد و افتتاح سالن ورزشی در دستور کار
فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود، افتتاح بخشهای مختلف از جمله لایروبی آببندانها، ترمیم و بازسازی مساجد و افتتاح سالن ورزشی را در ادامه روند فعالیتهای جهادی ارتش دانست و اظهار کرد: برطرفسازی مشکلات و موانع زندگی مردم در کنار حفظ و حراست از مرزهای کشور، یکی از بارزترین مؤلفههای این قرارگاه است.
وی با تأکید بر اهمیت ترمیم و بازسازی مساجد، گفت: مسجد مکان مقدسی است که نمای ظاهری و باطنی آن باید به گونهای باشد که جاذبه داشته باشد، به ویژه در جهت جذب جوانان عزیز و غیرتمند.
رحمانی همچنین سالنهای ورزشی را محیطی بانشاط دانست و افزود: مردم نیاز به روحیه و نشاط همراه با انسجام اجتماعی دارند، این سالنها یکی از نیازهای مردم است که در جهت تندرستی بسیار با اهمیت است و قرارگاه محرومیتزدایی ارتش در جهت سلامت آحاد جامعه کمبرخوردار برنامههای اساسی دارد.
امیر سرتیپ رحمانی در پایان با اشاره به سابقه درخشان ارتش در دفاع از کشور خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دفاع از کشور در زمان جنگ، اقدامات محرومیتزدایی را در دستور کار خود داشته و سازندگی در مناطق کمبرخوردار را فراموش نمیکند. امروز قرارگاه محرومیتزدایی ارتش بخش کوچکی از ظرفیت این قرارگاه را در فومن استان گیلان به نمایش گذاشته است.
