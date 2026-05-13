به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در مراسم آغاز به کار آتش نشان‌های جدید که در سالن همایش‌های فردوسی شهرداری مرکزی برگزار شد، با اشاره به جایگاه این سازمان در سطح کشور اظهار کرد: سازمان آتش‌نشانی بندرعباس از نظر عملکرد، توان عملیاتی، تجربه میدانی و میزان حضور مؤثر درصحنه‌های خدمت‌رسانی، جایگاهی قابل‌توجه در کشور دارد، جایگاهی که نتیجه سال‌ها تلاش، مجاهدت، ایثار و فداکاری نیروهایی است که باروحیه‌ای مسئولانه و جهادی، امنیت و آرامش شهروندان را پاس داشته‌اند.

لیاقت با بیان اینکه حفظ این جایگاه نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و استفاده هدفمند از ظرفیت‌هاست، افزود: باوجود محدودیت‌ها و مشکلات مالی، مجموعه سازمان تلاش می‌کند از طریق بهسازی تجهیزات، ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش توان تخصصی نیروها و بهره‌گیری حداکثری از امکانات موجود، سطح خدمات‌رسانی را در شأن مردم بندرعباس حفظ و تقویت کند.

وی با تأکید بر اینکه رشد شهری، توسعه محدوده‌های سکونتی و افزایش جمعیت، وظیفه آتش‌نشانی را سنگین‌تر کرده است، تصریح کرد: امروز با توجه به روند توسعه بندرعباس، بیش از هر زمان دیگری به افزایش ایستگاه‌های آتش‌نشانی، توزیع متوازن امکانات امدادی و تقویت زیرساخت‌های ایمنی نیاز داریم. اگر بخواهیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حوادث پاسخ دهیم و پوشش امدادی مؤثر و مطلوبی برای شهروندان فراهم کنیم، توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌ها یک ضرورت قطعی است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه این مجموعه دانست و گفت: تکیه‌گاه اصلی آتش‌نشانی، نیروهای متعهد، آموزش‌دیده و جان‌برکفی هستند که در سخت‌ترین لحظات، آماده حضور درصحنه‌اند. از همین‌رو، ارتقای آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی مهارت‌های عملیاتی، تقویت آمادگی جسمی و ذهنی و افزایش روحیه کار تیمی باید همواره در اولویت باشد.

وی خطاب به نیروهای تازه‌وارد تأکید کرد: ورود به مجموعه آتش‌نشانی تنها آغاز یک شغل نیست، بلکه پذیرش یک مسئولیت بزرگ انسانی، اجتماعی و اخلاقی است، آتش‌نشان بودن یعنی حضور در لحظه‌هایی که دیگران چشم‌انتظار نجات هستند، بنابراین نیروهای جدید باید از همان ابتدا، درک دقیقی از حساسیت مأموریت‌ها، سنگینی مسئولیت و ضرورت آمادگی همیشگی داشته باشند.

لیاقت همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان گفت: شهدای آتش‌نشان، با نثار جان خود، والاترین جلوه‌های ایثار، شجاعت و وفاداری به رسالت انسانی این حرفه را به نمایش گذاشتند، این عزیزان برای حفظ ایمنی و نجات جان شهروندان از ارزشمندترین سرمایه خود گذشتند و نیروهای جدید باید راه، منش و تعهد آنان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروز از آتش‌نشان یک چهره مورد اعتماد در جامعه ساخته، تنها تجهیزات و امکانات نیست؛ بلکه اخلاص در عمل، حضور به‌موقع، شجاعت در میدان، روحیه فداکاری و احساس مسئولیت در قبال مردم است. این سرمایه اجتماعی باید به بهترین شکل حفظ و تقویت شود.