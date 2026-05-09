۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

ثبت ۷۵ هزار تماس تلفنی مزاحم به آتش‌نشانی همدان

همدان-رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: سال گذشته افزون بر ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ تماس با مرکز پیام آتش‌نشانی همدان ثبت شد که متأسفانه ۷۵ هزار و ۱۲۵ مورد از این تماس‌ها مزاحمت تلفنی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین لطفی با تأکید بر اینکه رسالت اصلی آتش‌نشانی حفظ جان و مال شهروندان است، اظهار کرد: تحقق این هدف خطیر نیازمند برخورداری از روحیه جهادی و تأمین منابع مناسب برای توسعه زیرساخت‌هاست.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته این سازمان افزود: در سال گذشته در مجموع چهار هزار و ۹۸۵ عملیات توسط نیروهای آتش‌نشانی همدان انجام شده است که از این تعداد یک هزار و ۵۹۲ مورد مربوط به اطفای حریق و سه هزار و ۳۹۹ مورد نیز عملیات امداد و نجات بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: در پی قطعی‌های مکرر برق، بیش از ۲هزار عملیات امداد و نجات در سال گذشته تنها مربوط به حوادث محبوس شدن شهروندان در آسانسور بوده است.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پیشگیری اشاره کرد و گفت: با وجود برخی تعطیلی‌ها در سطح مدارس ۱۲ هزار و ۳۷۳ مورد آموزش شهروندی با محوریت دانش‌آموزان برگزار شده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

لطفی ادامه داد: همچنین در بخش پایش ایمنی ساختمان‌ها، ارزیابی بیش از یک هزار پرونده ساختمانی در زمان صدور پروانه و پایان‌کار، صدور یک هزار و ۵۸۸ پروانه ایمنی و ۳۷۰ مورد بازرسی از ساختمان‌های بلندمرتبه و تجاری همراه با صدور اخطاریه‌های لازم انجام گرفته است.

وی وضعیت بودجه امسال سازمان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان، تخصیص مناسب بودجه در سال جاری کمک شایانی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ایمنی خواهد کرد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان با انتقاد از آمار بالای تماس‌های غیرضروری و مزاحمت‌ها بیان کرد: سال گذشته افزون بر ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ تماس با مرکز پیام آتش‌نشانی همدان ثبت شد که از تعداد فقط چهار هزار و ۹۸۵ تماس منجر به اعزام تیم‌های عملیاتی شده متأسفانه ۷۵ هزار و ۱۲۵ مورد از این تماس‌ها مزاحمت تلفنی، ۵۱ هزار و ۹۷۱ تماس اشتباه یا تکراری و ۹ هزار و ۷۰۹ تماس نیز صرفاً برای دریافت مشاوره و راهنمایی بوده است.

وی برای رفع این چالش از پیگیری برای راه‌اندازی تلفن گویا خبر داد و اضافه کرد: با تکمیل زیرساخت شبکه فیبر نوری، امکان پاسخ‌گویی خودکار به بیش از ۵۰ هزار تماس غیرعملیاتی فراهم می‌شود که نقش مهمی در مدیریت تماس‌ها و جلوگیری از اشغال خطوط اضطراری خواهد داشت.

لطفی در پایان با تأکید بر نقش حیاتی این سازمان در پشتیبانی از مردم و سایر دستگاه‌ها در شرایط بحرانی، از استخدام و آغاز به کار رسمی ۲۳ نیروی تازه‌نفس در این مجموعه به منظور ارتقای توان عملیاتی خبر داد.

