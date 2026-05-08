به گزارش خبرنگار مهر، میثم صالحی صبح جمعه در مراسمی به مناسبت روز جهانی تالاسمی با تاکید بر نیاز این بیماران تالاسمی به تزریق خون اظهار داشت: در کنار داروهای حیاتی، تزریق مستمر خون اصلی‌ترین قسمت درمان این عزیزان است که در حال حاضر این مرکز روزانه به ۳۰ بیمار خدمات ارائه می‌دهد و به طور میانگین نیازمند تزریق ۳۰ واحد خون در روز هستیم.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ اهدای خون در جامعه، به تبیین علمی این اقدام پرداخت و گفت: اهدای خون علاوه بر جنبه‌های والای انسانی، از منظر سلامت فردی نیز رویکردی بسیار کارآمد است؛ این اقدام علمی می‌تواند ضمن حفظ کارکردهای مشابه در روش‌هایی نظیر حجامت برای سلامت فرد اهداکننده، با رویکردی نوین و تخصصی، مستقیماً برای نجات جان بیماران مورد استفاده قرار گیرد و سلامت جامعه را تضمین کند.

وی در ادامه از خبری خوش برای این بیماران خبر داد و افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت درمان استان هرمزگان، به زودی امکان انجام MRI قلب برای بیماران تالاسمی فراهم می‌شود.

صالحی عنوان کرد : این اقدام گامی بزرگ برای شناسایی زودهنگام عوارض ناشی از رسوب آهن و پیشگیری از نارسایی‌های قلبی است.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با ابراز خرسندی از روند درمانی یک سال اخیر تصریح کرد: خوشبختانه شاهد کاهش چشمگیر آمار فوت در بین این بیماران بوده‌ایم، اما نگاه ما رو به جلو است و تلاش می‌کنیم با ارتقای سطح خدمات، این عدد را به صفر برسانیم.