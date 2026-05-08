۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

استاندار بوشهر: محیط مناسبی برای فعالیت‌ بنیاد ایران‌شناسی فراهم شود

بوشهر- استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی و توسعه زیرساخت‌ها گفت: محیطی مناسب تر برای فعالیت‌ های بنیاد ایران‌شناسی استان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح جمعه در بازدید از بنیاد ایران‌شناسی شعبه بوشهر با بیان اینکه حفظ اسناد و هویت تاریخی و فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است،افزود:اسناد و منابع تاریخی بخشی از شناسنامه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هر جامعه و استان به شمار می‌روند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه بوشهر به دلیل سابقه کهن تمدنی و تاریخی ، نقش دریایی و ارتباطات فرهنگی گسترده یکی از نقاط مهم برای پژوهش‌های ایران‌شناسی است،تاکید کرد: لازم است محیطی مناسب تر برای توسعه فعالیت‌های این مرکز فراهم شود.

زارع گفت: استان بوشهر شایستگی آن را دارد که از یک مرکز مطالعاتی و پژوهشی مجهزتر برخوردار باشد تا بتواند نقش خود را در معرفی میراث فرهنگی، تاریخی و دریایی کشور بیشتر ایفا کند.

در ادامه این بازدید، عبدالکریم مشایخی رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه بوشهر با ارائه گزارشی از فعالیت‌های علمی، کتابخانه‌ای و اسنادی بنیاد ایران‌شناسی، خواستار حمایت بیشتر برای توسعه فضا، تجهیزات و منابع پژوهشی شد.

