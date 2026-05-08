به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح جمعه در بازدید از بنیاد ایران‌شناسی شعبه بوشهر با بیان اینکه حفظ اسناد و هویت تاریخی و فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است،افزود:اسناد و منابع تاریخی بخشی از شناسنامه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هر جامعه و استان به شمار می‌روند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه بوشهر به دلیل سابقه کهن تمدنی و تاریخی ، نقش دریایی و ارتباطات فرهنگی گسترده یکی از نقاط مهم برای پژوهش‌های ایران‌شناسی است،تاکید کرد: لازم است محیطی مناسب تر برای توسعه فعالیت‌های این مرکز فراهم شود.

زارع گفت: استان بوشهر شایستگی آن را دارد که از یک مرکز مطالعاتی و پژوهشی مجهزتر برخوردار باشد تا بتواند نقش خود را در معرفی میراث فرهنگی، تاریخی و دریایی کشور بیشتر ایفا کند.

در ادامه این بازدید، عبدالکریم مشایخی رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه بوشهر با ارائه گزارشی از فعالیت‌های علمی، کتابخانه‌ای و اسنادی بنیاد ایران‌شناسی، خواستار حمایت بیشتر برای توسعه فضا، تجهیزات و منابع پژوهشی شد.