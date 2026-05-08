علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و شاخص‌های ناپایداری اظهار کرد: تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امواج ناپایدار جوی همچنان تا عصر فردا شنبه ۱۹ اردیبهشت در سطوح مختلف جو استان فعال است.

وی با اشاره به اینکه تاثیر این امواج، در برخی مناطق استان باعث افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید می شود، افزود: با توجه به شرایط جوی، وقوع پدیده غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، وضعیت جوی پایدار بر آسمان استان حاکم می‌شود و پدیده غالب در این روز آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پراکنده خواهد بود.

وی همچنین به تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: از روز یکشنبه شاهد افزایش محسوس دمای هوا در مناطق سردسیری و گرمسیری استان خواهیم بود.

کرمی در پایان به نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: شهر چرام با بیشینه دمای ۳۹.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و یاسوج با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.