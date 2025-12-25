جعفری: بارش پراکنده و مه تا صبح جمعه؛ پایداری هوا از هفته آینده

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی اظهار کرد: به‌تدریج از ظهر امروز و با عبور امواج کوتاه از تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده باران، در ارتفاعات بارش پراکنده برف، پدیده مه و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: این شرایط جوی تا صبح روز جمعه تداوم دارد و پس از آن، تا اواسط هفته آینده، جو استان نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

جعفری با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: سردترین نقطه استان امروز گرگان با دمای سه درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. همچنین گرم‌ترین شهر استان در روز گذشته گنبدکاووس با ۱۶ درجه سانتی‌گراد بوده است.

به گفته این کارشناس هواشناسی، حداقل دمای ثبت‌شده صبح امروز در گرگان سه درجه سانتی‌گراد بوده و حداکثر دمای پیش‌بینی‌شده برای امروز در این شهر ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.