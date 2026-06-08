هشدار هواشناسی درباره وزش باد شدید و گردوغبار در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: برای امروز و فردا وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال خیزش گردوغبار در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان غالباً صاف خواهد بود و افزایش سرعت وزش باد در بیشتر مناطق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هشدار سطح زرد افزایش سرعت وزش باد از قبل صادر شده و همچنان معتبر است، تصریح کرد: شهروندان به ویژه در مناطق مستعد گردوغبار و همچنین رانندگان در محورهای مواصلاتی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در استان پیش‌بینی می‌شود و ماندگاری هوای گرم در مناطق مختلف مورد انتظار است.

کرمی درباره وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته گفت: ایستگاه لیشتر با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و شهر یاسوج با کمینه دمای ۱۲.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین اضافه کرد: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد و در برخی مناطق وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال غبار پیش‌بینی شده است و این شرایط در روز چهارشنبه نیز با آسمانی صاف و افزایش وزش باد ادامه خواهد داشت.