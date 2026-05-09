پیش‌بینی خرید ۵۵۰ هزار تن محصول گندم در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیش‌بینی خرید ۵۵۰ هزار تن محصول گندم در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی از آغاز مراحل برداشت گندم و کلزا در لرستان خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال بیش از ۵۵۰ هزار تن گندم خریداری شود.

وی گفت: فرایند کشاورزی شامل سه مرحله کاشت، داشت و برداشت است. در حال حاضر، برخی مناطق استان در مرحله داشت به سر می‌برند و تمهیدات لازم برای برداشت محصول در جنوب استان در حال آماده‌سازی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وجود حدود ۵۰ مرکز خرید در سراسر استان برای گندم، تصریح کرد: خرید کلزا نیز به طور کامل توسط تعاون روستایی انجام می‌شود.

صیادی با اشاره به بارندگی‌های مناسب امسال در استان، تولیدات کشاورزی را مطلوب ارزیابی کرد و پیش‌بینی کرد که خرید گندم از مرز ۵۵۰ هزار تن عبور کند و گفت: این میزان برای سومین بار است که از مرز ۵۰۰ هزار تن در استان فراتر می‌رود. از این مقدار، حدود ۲۸۰ هزار تن برای مصرف داخلی استان در نظر گرفته شده و مابقی به سایر استان‌ها ارسال خواهد شد.