  1. استانها
  2. همدان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

پیش‌بینی تولید ۷۰۰ هزار تُن گندم در همدان

پیش‌بینی تولید ۷۰۰ هزار تُن گندم در همدان

همدان-رئیس جهاد کشاورزی استان همدان گفت: از کشت ۵۷۰ هزار هکتاری غلات گندم و جو آبی و دیم در مزارع این استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در نشست امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی با حضور وبیناری وزیر جهاد کشاورزی نوری قزلجه و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها اظهار کرد: علی‌رغم افزایش جمعیت استان همدان در این مقاطع، با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح بازار، روند تأمین کالاها به شکل مطلوب انجام و آرامش بازار حفظ شده است.

وی این موضوع را نقطه عطفی در عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی دانست و گفت: همکاری و همدلی میان بخش‌های مختلف این مجموعه نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با اشاره به بارش‌های اخیر و نزولات آسمانی در استان همدان ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، امسال نیز شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم باشیم و رکورد خرید و تولید این محصول استراتژیک در استان بار دیگر شکسته شود.

وی از کشت ۵۷۰ هزار هکتاری غلات گندم و جو آبی و دیم در مزارع این استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.

بهراملو اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت غلات امسال اراضی کشاورزی استان همدان، ۴۳۰ هزار هکتار به گندم آبی و دیم و ۱۳۰ هزار هکتار به جو آبی و دیم اختصاص دارد.

وی یادآور شد: از ۴۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم استان همدان در سال‌جاری، ۷۰ هزار هکتار آبی و ۳۶۰ هزار هکتار گندم دیم را شامل می‌شود.

کد مطلب 6825429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها