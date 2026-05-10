به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در نشست امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی با حضور وبیناری وزیر جهاد کشاورزی نوری قزلجه و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اظهار کرد: علیرغم افزایش جمعیت استان همدان در این مقاطع، با برنامهریزی مناسب و مدیریت صحیح بازار، روند تأمین کالاها به شکل مطلوب انجام و آرامش بازار حفظ شده است.
وی این موضوع را نقطه عطفی در عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی دانست و گفت: همکاری و همدلی میان بخشهای مختلف این مجموعه نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشته است.
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با اشاره به بارشهای اخیر و نزولات آسمانی در استان همدان ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، امسال نیز شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم باشیم و رکورد خرید و تولید این محصول استراتژیک در استان بار دیگر شکسته شود.
وی از کشت ۵۷۰ هزار هکتاری غلات گندم و جو آبی و دیم در مزارع این استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.
بهراملو اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت غلات امسال اراضی کشاورزی استان همدان، ۴۳۰ هزار هکتار به گندم آبی و دیم و ۱۳۰ هزار هکتار به جو آبی و دیم اختصاص دارد.
وی یادآور شد: از ۴۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم استان همدان در سالجاری، ۷۰ هزار هکتار آبی و ۳۶۰ هزار هکتار گندم دیم را شامل میشود.
