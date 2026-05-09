به گزارش خبرگزاری مهر. ایوب هلاکو در جلسه کارگروه اشتغال استان از عملکرد فراتر از تعهد این استان در حوزه اشتغال خبر داد و اظهار کرد: با وجود چالشهای اقتصادی، تبعات جنگها و برخی اختلالات سامانهای، تعهد اشتغال گلستان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۵ درصد محقق شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه اشتغال با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل افزود: همکاری و همافزایی میان دستگاهها و شبکه بانکی، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کرده و موجب شده عملکرد استان نسبت به سال گذشته بهبود یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در ادامه از برنامهریزی برای سال جاری خبر داد و گفت: برای سال ۱۴۰۵ ایجاد ۱۷ هزار و ۶۶۹ فرصت شغلی در قالب ۲۳۲ رسته شغلی و با مشارکت ۲۴ دستگاه اجرایی پیشبینی شده است.
وی افزود: در میان رستههای شغلی، حوزه دامپروری بهویژه پرورش گوسفند و بز، سایر دامها و گاو و میش، بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال استان به خود اختصاص داده است.
این مقام مسئول با اشاره به ثبت اطلاعات در سامانه ملی رصد اشتغال اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده، مجموع اشتغال ایجادشده در استان از تعهد تعیینشده فراتر رفته و برخی شهرستانها نیز عملکردی بیش از ۱۰۰ درصد داشتهاند.
وی همچنین به وضعیت تسهیلات اشتغال اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات بندهای ۷-۱ و ۷-۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۶۰ درصد منابع جذب شده است و در صورت تمدید مهلت پرداخت، این میزان میتواند تا ۸۰ درصد افزایش یابد.
